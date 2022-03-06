Двукратный чемпион Европы Шлейхер рассказал, кого считал своим ориентиром в прыжках в воду

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Двукратный чемпион Европы в прыжках в воду Никита Шлейхер ответил на вопрос, когда он начал воспринимать себя как профессионального спортсмена, и рассказал о своих ориентирах в начале карьеры.
Двукратный чемпион Европы Шлейхер рассказал, кого считал своим ориентиром в прыжках в воду
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«Наверное, в 2014-м, когда впервые поехал на взрослый чемпионат Европы в Берлин и стал пятым на десятиметровой вышке», — сказал Шлейхер в интервью RT.

Он также признался, что хорошо помнит свой первый сбор во взрослой команде.

«Это произошло на год раньше, в 2013-м. Мне было не очень сложно адаптироваться среди взрослых, поскольку я рос в одном бассейне с Женей Кузнецовым. Очень хорошо помню, как он с Ильёй Захаровым выступал на Олимпийских играх в Лондоне, так что оба были для меня определённым ориентиром», — добавил Шлейхер. 

Ранее Шлейхер назвал главную причину своей неудачи на Олимпиаде в Токио.

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