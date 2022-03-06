Прыгун в воду Шлейхер назвал главную причину своей неудачи на Олимпиаде в Токио

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Двукратный чемпион Европы в прыжках в воду Никита Шлейхер рассказал, из-за чего неудачно выступил на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Прыгун в воду Шлейхер назвал главную причину своей неудачи на Олимпиаде в Токио
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«Нервы, давление, собственное состояние. Я просто со всем этим не справился. Скажем коротко: только я был в этом виноват. Чисто моя ошибка... Я до мельчайших деталей помню сам прыжок, помню, как проскочил доску, просто до последнего рассчитывал, что даже в этом варианте мне хватит высоты. Не хватило», — сказал Шлейхер в интервью RT.

Он также отметил, что в этом сезоне у него в целом были проблемы с наскоком.

«Наскок — это, как ни крути, основа любого прыжка на трамплине. Каждый делает его по-своему, я же предпочитаю немного заходить за клёпки — мне так удобнее. Ну а в том конкретном случае немного не туда поставил ногу в заключительном шаге, слишком близко к краю доски», — добавил Шлейхер.

Ранее сообщалось, что Шлейхер завоевал золото в прыжках с трёхметрового трамплина на Кубке Евразийских стран.

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