Шлейхер завоевал золото в прыжках с трёхметрового трамплина на Кубке Евразийских стран

Двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер одержал победу в прыжках с трёхметрового трамплина на Кубке Евразийских стран в Саранске.

Он победил с результатом 514,80 балла, опередив всего на 0,1 соотечественника Евгения Кузнецова, который является чемпионом мира 2017 года и 13-кратным победителем европейских первенств.

Среди женщин в прыжках с десятиметровой вышки победила четырёхкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, набрав 306,90 балла.

При этом Анна Конаныхина показала более высокий результат (312,05), но официально он не был зафиксирован, так как спортсменка не сумела отобраться на турнир в Саранске в ходе февральского Кубка России, из-за чего выступала вне конкурса.

Ранее сообщалось, что создан Союз дружбы и взаимопомощи евразийских стран по прыжкам в воду.