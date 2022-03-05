Создан Союз дружбы и взаимопомощи евразийских стран по прыжкам в воду

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В рамках первого Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду в Саранске подписано соглашение о создании Союза дружбы и взаимопомощи евразийских стран.
Создан Союз дружбы и взаимопомощи евразийских стран по прыжкам в воду
  • © Пресс-служба Всероссийской федерации прыжков в воду

Соглашение подписано представителями России, Белоруссии, Армении и Узбекистана и, в частности, подразумевает предоставление друг другу помощи в виде техники и технологий, услуг по обмену информацией, совместную маркетинговую деятельность в сфере развития и популяризации прыжков в воду и многое другое, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации прыжков в воду (ВФПВ).

«Образование спортивного союза между нашими странами позволит расширить географию прыжков в воду, привлечь дополнительный интерес к нашему виду спорта в столь непростые времена, да и вообще всем нам сейчас следует объединяться, а не разбегаться в стороны. Уверен, что наш союз станет прекрасной площадкой для сплочения наших стран и развития спортивного сотрудничества», — заявил президент ВФПВ Станислав Дружинин.

Согласно договору российская сторона берёт на себя обязанность в течение ближайших четырёх лет проводить кубок Евразийских стран по прыжкам в воду, первый из которых в эти дни проходит в Саранске.

Ранее сообщалось, что российские спортсменки Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева одержали победу на первом Кубке Евразийских стран в синхронных прыжках в воду с вышки в Саранске.

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