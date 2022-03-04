Тимошинина и Беляева завоевали золото на Кубке Евразийских стран в прыжках в воду

Российские спортсменки Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева одержали победу на первом Кубке Евразийских стран в синхронных прыжках в воду с вышки в Саранске.

Они набрали по итогам соревнований 326,34 балла.

В этом же виде программы у мужчин сильнейшими также оказались россияне — Руслан Терновой и Александр Бондарь (467,73).

Помимо российских прыгунов в воду, в турнире принимают участие атлеты из Армении, Белоруссии и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золото Кубка Евразийских стран в синхронных прыжках в воду с трамплина.