Тимошинина и Беляева завоевали золото на Кубке Евразийских стран в прыжках в воду
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Они набрали по итогам соревнований 326,34 балла.
В этом же виде программы у мужчин сильнейшими также оказались россияне — Руслан Терновой и Александр Бондарь (467,73).
Помимо российских прыгунов в воду, в турнире принимают участие атлеты из Армении, Белоруссии и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золото Кубка Евразийских стран в синхронных прыжках в воду с трамплина.