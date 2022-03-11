Прыгун в воду Кузнецов хочет попасть на Игры-2024 

Короткая ссылка
Российский прыгун с трамплина в воду Евгений Кузнецов рассказал, что намерен принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Прыгун в воду Кузнецов хочет попасть на Игры-2024 
  • РИА Новости

«Цель есть, я не прекращаю прыгать и нацелен на Париж. Очень хочется завершить карьеру с олимпийской медалью или как минимум в олимпийской воде», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

32-летний спортсмен выразил надежду, что здоровье позволит ему быть в форме к началу Игр-2024.

Кузнецов с Александром Доброскоком на Олимпиаде 2012 года в Лондоне в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина завоевали серебряные медали.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло не сыграет с командой Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить