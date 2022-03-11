Прыгун в воду Кузнецов хочет попасть на Игры-2024 

Российский прыгун с трамплина в воду Евгений Кузнецов рассказал, что намерен принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Цель есть, я не прекращаю прыгать и нацелен на Париж. Очень хочется завершить карьеру с олимпийской медалью или как минимум в олимпийской воде», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

32-летний спортсмен выразил надежду, что здоровье позволит ему быть в форме к началу Игр-2024.

Кузнецов с Александром Доброскоком на Олимпиаде 2012 года в Лондоне в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина завоевали серебряные медали.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло не сыграет с командой Испании.