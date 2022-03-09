Женская сборная России по водному поло не сыграет с Испанией
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«На эту встречу мы уже точно не полетим. Из группы в следующую стадию выходят все команды. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», — цитирует Маркоча «Матч ТВ».
Игра должна была состояться 15 марта в Испании.
Напомним, что Международная федерация плавания (FINA) разрешает россиянам принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.
Ранее прыгун в воду Никита Шлейхер назвал главную причину своей неудачи на Олимпиаде в Токио.