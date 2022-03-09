Женская сборная России по водному поло не сыграет с Испанией

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Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч сообщил, что национальная команда не сыграет с Испанией в матче Мировой лиги.
Женская сборная России по водному поло не сыграет с Испанией
  • Gettyimages.ru
  • © Pixsell/MB Media

«На эту встречу мы уже точно не полетим. Из группы в следующую стадию выходят все команды. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», — цитирует Маркоча «Матч ТВ».

Игра должна была состояться 15 марта в Испании.

Напомним, что Международная федерация плавания (FINA) разрешает россиянам принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Ранее прыгун в воду Никита Шлейхер назвал главную причину своей неудачи на Олимпиаде в Токио.

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