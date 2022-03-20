Королевскими шагами: как Джеймс вписывает своё имя в историю НБА и подбирается к рекорду Абдул-Джаббара

Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НБА. В матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» форвард обошёл Карла Мэлоуна по числу очков, набранных за карьеру (36947). Таким образом, ему осталось набрать всего 1441 балл, чтобы опередить великого центрового Карима Абдул-Джаббара. Также на минувшей неделе Джеймс стал первым в истории НБА игроком, сумевшим набрать по 10 тыс. подборов и передач за карьеру.

В ближайшие годы в американском спорте могут пасть сразу два рекорда, долгое время считавшихся «вечными». В НХЛ Александр Овечкин продолжает погоню за званием лучшего снайпера в истории, а в НБА Леброн Джеймс на всех парах движется к первому месту по количеству набранных очков. Но если российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» пока занимает третью строчку по числу заброшенных шайб, уступая Уэйну Гретцки и Горди Хоу, то форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» осталось обойти лишь Карима Абдул-Джаббара. В матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» он вышел на вторую позицию, превзойдя достижение легендарного Карла Мэлоуна.

В преддверии игры с «Вашингтоном» Джеймс отставал от экс-форварда «Юты» всего на 19 очков. И с учётом его продуктивности по ходу нынешнего сезона практически не оставалось сомнений, что именно в этой встрече он обойдёт Мэлоуна. В 53 матчах Леброн набирает в среднем по 29,8 балла и делит второе место в лиге по данному показателю с Яннисом Адетокунбо. Уступает же он лишь центровому «Филадельфии» Джоэлу Эмбиду (30,0), который считается одним из главных претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) первенства.

В итоге Джеймсу потребовалось менее двух четвертей, чтобы набрать необходимое число очков. Король сходу принялся бомбардировать кольцо соперника «трёшками» и эффектными данками, в кратчайшие сроки сравнявшись с Мэлоуном. Тем удивительнее, что обошёл он его с помощью довольно нетипичного для себя попадания. Леброн совершил рывок под кольцо, получил передачу от Стэнли Джонсона и аккуратно уложил мяч в сетку.

К концу игры Джеймс набросал 38 очков и достиг карьерной отметки в 36947 баллов. Но это не помогло «Лос-Анджелесу» добиться успеха и впервые с января одержать более одной победы подряд. В концовке новоиспечённый лидер «Вашингтона» Кристапс Порзингис взял игру в свои руки и решил её исход. В общей сложности латвиец отметился 27 очками, причём 16 из них он занёс в корзину противника в заключительной четверти.

При этом он совершил данк через самого Леброна, вернув тому должок. По словам форварда «Уизардс», в своё время Король опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой он якобы забивает через него сверху.

Поэтому неудивительно, что по окончании противостояния Джеймс был не до конца удовлетворён как своим выступлением, так и результатом. В концовке он сам попал лишь два броска из шести, не поддержали его и партнёры (6/13). «Лейкерс» проиграли четвёртую из последних пяти встреч, а их перспективы стали ещё более туманными.

Ведь по итогам регулярки 17-кратные чемпионы НБА рискуют не попасть не только в зону плей-офф, но и в плей-ин. Подопечные Фрэнка Вогеля занимают девятое место в турнирной таблице на Западе и всего на три очка опережают идущий 11-м «Сан-Антонио». Напомним, что напрямую в 1/8 финала постсезонного турнира квалифицируются шесть сильнейших команд каждой конференции, а ещё четыре путёвки разыгрываются в мини-соревновании с участием коллективов, занявших строчки с седьмой по десятую.

«Для меня большая честь быть частью этой лиги в течение стольких лет, быть связанным с некоторыми из величайших игроков в истории, парнями, за которыми я следил, у которых учился, о которых читал, которыми вдохновлялся, чтобы быть похожими на них. У меня нет слов. Для меня, моих друзей и родных большая честь пережить эти моменты. Если честно, единственное, что меня волнует — это победы и поражения. Я уверен, что когда-нибудь смогу отпраздновать это достижение, но сейчас я не могу отделить его от проигрыша», — цитирует Джеймса Yahoo! Sports.

В схожем ключе высказался и наставник «Лейкерс». По его словам, поражение немного омрачило впечатление от успеха Джеймса, однако тренер отметил, что данные события необходимо разделять.

«Нельзя зацикливаться на горечи поражения, нужно признать, что это невероятное достижение. Леброн сегодня был сосредоточен на атаке. Он показал блестящее выступление, обойдя одного из величайших игроков», — сказал Вогель.

Поддержал партнёра и ещё один ветеран лиги Кармело Энтони. В 2003 году они с Джеймсом были выбраны на драфте НБА под третьим и первым номерами соответственно и на протяжении нескольких лет конкурировали за звание самого талантливого молодого баскетболиста лиги. Причём поначалу именно Мело считался более перспективным в плане набора очков, но Леброн быстро обошёл ровесника, а впоследствии оставил его далеко позади. На данный момент тот располагается лишь на 11-й строчке с 28218 баллами.

По признанию Энтони, в молодости он и представить себе не мог, что кто-то будет всерьёз рассчитывать обойти Мэлоуна и Абдул-Джаббара в списке лучших снайперов в истории НБА. А Джеймсу достичь подобных высот помогли стабильные выступления на высоком уровне.

И с этим трудно поспорить. За свою карьеру Джеймс лишь раз опускался ниже отметки в 25 очков в среднем за регулярный чемпионат. Произошло это в его дебютном сезоне в лиге. Впоследствии Леброн лишь прогрессировал, в 2008 году добравшись до рекордных для себя показателей (30,0), но самое важное, не сбавил обороты даже в зрелом возрасте. Во многом залог успеха кроется в здоровье спортсмена, которое стало немного подводить его лишь в последнее время.

Вплоть до декабря 2018 года Джеймс пропустил всего 71 встречу из-за различного рода повреждений — ровно столько же, сколько за последние три с небольшим года. После перехода в «Лейкерс» его неоднократно беспокоили проблемы с пахом, лодыжкой и мышцами пресса. В преддверии того сезона Леброн уже чуть было не добрался до отметки в 1200 проведённых матчей за карьеру и провёл на паркете 46235 минут. Поэтому его организм ожидаемо стал давать сбои, даже несмотря на то, какое внимание он уделяет своему здоровью.

Не секрет, что Джеймс считается одним из величайших атлетов в истории спорта. И во многом это обусловлено тем, как много он делает ради сохранения своего тела в идеальном состоянии. Насколько известно, в год баскетболист тратит на поддержание формы около $1,5 млн, что включает в себя услуги диетолога, нутрициолога и личного тренера. Примечательно, что именно в плане отношения к собственному организму он сравнил себя с Мэлоуном. По его словам, они с Карлом схожи своим стремлением избегать травм, как можно больше времени проводить на площадке и помогать партнёрам.

В нынешнем чемпионате Джеймс уже набрал 1580 очков и, если сумеет поддерживать столь высокий темп и избежит проблем со здоровьем, уже в следующем сезоне сможет выйти на первое место в списке снайперов НБА. На данный момент он уступает Абдул-Джаббару всего 1440 баллов, а до конца регулярного чемпионата вполне способен отыграть четвёртую часть этого отставания. В этом случае ему будет достаточно провести хотя бы половину следующего первенства на привычном для себя уровне, чтобы укрепиться на первой строчке. Хотя сам Король предпочитает на этом не зацикливаться.

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«Я не позволю себе думать об этом… Я просто выходил на паркет и играл в правильный баскетбол. Старался побеждать в каждом матче, действовать правильно, выступать ради партнёров по команде и тому подобное. Надеюсь побить этот рекорд в какой-то момент карьеры, но не буду слишком много думать о нём, пока этот момент не настанет», — приводит слова Леброна ESPN.

Если форварду «Лейкерс» всё же удастся перекрыть показатели Абдул-Джаббара, то ещё больше упрочит его позиции в борьбе за звание величайшего баскетболиста в истории НБА. На протяжении многих лет не утихают споры о том, кто же больше достоин этого звания — Джеймс или Майкл Джордан, но первое место в списке снайперов вполне может стать решающим аргументов. Особенно вкупе с достижением, установленным несколько дней назад.

Джеймс стал первым в истории баскетболистом, которому удалось записать на свой счёт по 10 тыс. подборов и передач за карьеру, а также более 30 тыс. очков. До недавнего времени ему не хватало лишь необходимо числа ассистов, но в противостоянии с «Финиксом» он сумел преодолеть данную планку. Помог ему именно Энтони, точно исполнивший трёхочковый бросок после паса одноклубника.