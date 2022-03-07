Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» в трёх овертаймах обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА

«Денвер Наггетс» в трёх овертаймах одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 138:130.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 46 очков, 12 подборов и 11 передач. В составе гостей 38 баллов в свой актив записал Брэндон Ингрэм.

В других матчах игрового дня «Вашингтон Уизардс» переиграл «Индиана Пэйсерс» (133:123), «Оклахома-Сити Тандер» уступил «Юта Джаз» (103:116), «Хьюстон Рокетс» победил «Мемфис Гриззлиз» (123:112); «Кливленд Кавальерс» одолел «Торонто Рэпторс» (104:96), а «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Нью-Йорк Нетс» (93:116).

Ранее сообщалось, что Стефен Карри установил рекорд по количеству точных трёхочковых в Матчах звёзд НБА.