Карри установил рекорд по количеству точных трёхочковых в Матчах звёзд НБА

Короткая ссылка
Команда Леброна Джеймса нанесла поражение команде Кевина Дюранта в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Карри установил рекорд по количеству точных трёхочковых в Матчах звёзд НБА
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла в ночь с 20 на 21 февраля в Кливленде, завершилась со счётом 163:160 в пользу команды Джеймса.

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил новый рекорд по количеству реализованных трёхочковых бросков.

33-летний баскетболист стал самым результативным игроком матча в составе команды Джеймса. Карри набрал 50 очков. Он был признан самым ценным игроком матча.

Карри записал на свой счёт 16 из 27 бросков трёхочковых бросков.

Прежний рекорд принадлежал Полу Джорджу с девятью бросками из-за дуги.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить