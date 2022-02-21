Карри установил рекорд по количеству точных трёхочковых в Матчах звёзд НБА

Команда Леброна Джеймса нанесла поражение команде Кевина Дюранта в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла в ночь с 20 на 21 февраля в Кливленде, завершилась со счётом 163:160 в пользу команды Джеймса.

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил новый рекорд по количеству реализованных трёхочковых бросков.

33-летний баскетболист стал самым результативным игроком матча в составе команды Джеймса. Карри набрал 50 очков. Он был признан самым ценным игроком матча.

Карри записал на свой счёт 16 из 27 бросков трёхочковых бросков.

Прежний рекорд принадлежал Полу Джорджу с девятью бросками из-за дуги.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА.











