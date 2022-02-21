Карри установил рекорд по количеству точных трёхочковых в Матчах звёзд НБА
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Игра, которая прошла в ночь с 20 на 21 февраля в Кливленде, завершилась со счётом 163:160 в пользу команды Джеймса.
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил новый рекорд по количеству реализованных трёхочковых бросков.
33-летний баскетболист стал самым результативным игроком матча в составе команды Джеймса. Карри набрал 50 очков. Он был признан самым ценным игроком матча.
Карри записал на свой счёт 16 из 27 бросков трёхочковых бросков.
Прежний рекорд принадлежал Полу Джорджу с девятью бросками из-за дуги.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА.