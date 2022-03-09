Условная дисквалификация и серьёзный штраф: как ATP наказала Зверева за инцидент с судьёй в Акапулько

ATP вынесла окончательное решение по делу Александра Зверева. За удар по судейской вышке ракеткой и оскорбления в адрес рефери на турнире в Акапулько теннисист дисквалифицирован на восемь недель и оштрафован на $25 тыс. При этом наказание носит условный характер с испытательным сроком длиной в год. По мнению тренера Бориса Собкина, организация вынесла взвешенный вердикт и преподала урок другим игрокам. А вот экс девятая ракетка планеты Андрей Чесноков не увидел в действиях немца ничего ужасного.

«Если условия окажутся соблюдены, взыскания будут сняты»

В понедельник подошла к концу скандальная история с Александром Зверевым, который в конце февраля на турнире в Акапулько позволил себе ударить ракеткой по судейской вышке и накричал на арбитра. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) рассмотрела поведение немца и приняла довольно жёсткое, но справедливое решение.

В организации постановили, что он совершил правонарушение при отягчающих обстоятельствах и, согласно правилам ATP, выписали спортсмену дополнительный штраф в размере $25 тыс. и дисквалифицировали его на восемь недель. Отмечается, что он допустил агрессивное поведение по отношению к должностному лицу, а также «словесное или физическое оскорбление».

Однако наказание носит условный характер. Санкции будут введены, если игрок в испытательный срок длиной в год вновь нарушит кодекс.

Сразу после инцидента, произошедшего в Акапулько, Зверев был снят с турнира. Также он заплатил штраф в $40 тыс. в общей сложности за словесные оскорбления и неспортивное поведение. Плюс немец лишился $31 570 призовых в одиночном и парном разрядах и всех рейтинговых очков ATP, набранных в рамках соревнования.

«Его нужно было дисквалифицировать на четыре недели»

Сдали нервы у теннисиста во время матча парного разряда. В Испании он выступал в дуэте с Марсело Мело и обидно уступил Ллойду Глэсспулу и Харри Хелиевааре — 2:6, 6:4, 6:10. Претензии к судье у немца возникли по ходу решающего тай-брейка, когда ему показалось, что арбитр не заметил аут на приёме у оппонента.

От требований посмотреть повтор эпизода Зверев достаточно быстро перешёл к оскорблениям. Он начал обвинять рефери в том, что тот не контролирует заднюю линию, и сразу же получил предупреждение.

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А по окончании встречи раздосадованный Александр подошёл к судейской вышке и в гневе трижды ударил по ней ракеткой, едва не попав по ногам сидевшему наверху человеку. При этом он продолжал громко кричать в адрес арбитра и сетовал, что тот якобы испортил всю игру.

Реакция организаторов оказалась молниеносной. В течение буквально пары часов Зверев был дисквалифицирован и снят со встречи второго круга одиночного разряда с соотечественником Петером Гоёвчиком. Поняв, что переборщил, теннисист попытался загладить свою вину и опубликовал обращение в Instagram. В нём он назвал своё поведение неправильным и неприемлемым, а также принёс извинения судье и болельщикам.

«Как вы знаете, я оставляю всё на корте. Вчера я оставил слишком много. В ближайшие дни подумаю о своих действиях и о том, как смогу гарантировать, что это больше не повторится. Сожалею, что вас подвёл», — пообещал Зверев.

Поступок немца среди его коллег был воспринят неоднозначно, но большинство выступили со словами аккуратной поддержки. Так, например, поступил Новак Джокович.

«Я посмотрел видео и видел заявление Саши. В нём он сказал всё, что нужно. Он понимает, что совершил ошибку», — подчеркнул серб.

В схожем ключе высказался Даниил Медведев. По мнению россиянина, Зверев, хотя и поступил неправильно, понёс за свою ошибку наказание. После этого важно, чтобы Александр вынес из неё урок.

Рафаэль Надаль назвал отстранение провинившегося спортсмена заслуженным и подчеркнул, что подобным образом вести себя нельзя. В свою очередь, экс первая ракетка планеты Серена Уильямс обвинила теннисных чиновников в двойных стандартах, поскольку в своё время её также условно дисквалифицировали за куда менее серьёзные прегрешения.

«Замечаешь двойные стандарты, когда что-то случается в туре, и ты думаешь: «Стоп, а если бы я это сделала»? Но всё в порядке. В конце концов, я такая, какая есть, и люблю себя такой, какая я есть», — отметила американка.

Но жёстче всех высказался бывший судья и супервайзер ATP Ричард Ингс, который заявил, что Звереву следовало выписывать реальное, а не условное наказание.

«Я занимал ту же должность, что и Миро Братоев, в которой должен был принимать аналогичные решения в подобных условиях. И моё профессиональное мнение: его нужно было дисквалифицировать на четыре недели, поскольку я никогда не видел более возмутительного нападения на судью», — подчеркнул специалист.

Так или иначе, произошедшее закрепит за Зверевым славу одного из самых непростых теннисистов планеты, поскольку этот скандал стал далеко не первым с его участием. Например, в 2020-м немца обвинили в домашнем насилии. В один день о непростом характере спортсмена рассказали сразу две его бывшие девушки. Российская модель Ольга Шарыпова пожаловалась, что Александр бил её головой о стену и душил. А другая экс-пассия, Бренда Патеа, обвинила молодого человека в том, что он бросил её беременной.

«Так вести себя теннисистам недопустимо»

Чтобы понять, адекватное ли наказание вынесла ATP за поведение немца, RT обратился к экспертам. По мнению бывшего российского теннисиста Андрея Чеснокова, организация в данном случае поступила абсолютно правильно.

«Главное, Звереву оставили возможность выходить на корт. Если он снова не сдержит эмоций, ответит по полной программе. Поэтому уверен, теперь Александр будет вести себя максимально аккуратно. Здесь можно поставить себя на место спонсоров турниров. Представляете, вы вкладываете деньги в соревнование, и тут дисквалифицируют одного из сильнейших игроков планеты. В таком случае вы понесёте серьёзные финансовые потери. Поэтому логичнее оштрафовать немца на крупную сумму. Поэтому я выступаю за то, чтобы он играл, а не сидел несколько месяцев», — подчеркнул Чесноков.

При этом сам поступок Зверева он не считает чем-то ужасным, поскольку тот, ударив по судейской стойке, никому не нанёс травму.

«Если бы он бросил ракетку и разбил кому-то голову, разговор был бы иной. Для примера возьмите хоккей. Там люди дерутся по несколько раз за матч, и никто из-за этого не переживает. А представьте, что началось бы, если теннисист принялся бы мутузить соперника и получил за это только две минуты штрафа», — добавил Чесноков.

В свою очередь, известный тренер Борис Собкин согласился с тем, что ATP, наказав нарушителя условно, поступила разумно.

«Дело в том, что Зверев сейчас находится под колпаком. Никто ещё не забыл историю об избиении им девушки. Думаю, на примере Александра теннисные чиновники продемонстрировали непримиримость к подобного рода вещам. С одной стороны, ему позволили играть, с другой, оштрафовали на приличную сумму и вынесли серьёзное предупреждение», — отметил специалист.

Однако само поведение спортсмена он счёл абсолютно недопустимым на столь высоком уровне.

«Ракетки ломают все. Мячи в сторону швыряют все. Орут все. Но бить по судейской вышке — перебор. Так вести себя теннисистам недопустимо. Существуют разработанные психологами методы выброса эмоций. Они вполне легальные и не приводят к осложнениям. А то, что делает Зверев, — за гранью. Большинство спортсменов себе подобного не позволяют», — подытожил Собкин.