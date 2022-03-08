Собкин: то, что сделал Зверев, — за гранью, большинство спортсменов себе подобного не позволяют

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Российский тренер Борис Собкин отреагировал на решение руководства Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) дисквалифицировать Александра Зверева на восемь недель за неспортивное поведение на турнире в Акапулько (Мексика).
Собкин: то, что сделал Зверев, — за гранью, большинство спортсменов себе подобного не позволяют
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«Дело в том, что Зверев сейчас находится под колпаком. Никто ещё не забыл историю об избиении им девушки. Серьёзное наказание может быть связано и с этим. Логику ATP понять сложно. Что-то они делают правильно, а в других ситуациях их решения вызывают вопросы. Думаю, на примере Александра теннисные чиновники продемонстрировали непримиримость к подобного рода вещам. С одной стороны, ему позволили играть, с другой, оштрафовали на приличную сумму и вынесли серьёзное предупреждение. Это достаточно разумно», — заявил Собкин в интервью RT.

Он также отметил, что все ведут себя эмоционально после поражений, но не доводят себя до такого, чтобы ударить по стойке, где сидит судья.

«Ракетки ломают все. Мячи в сторону швыряют все. Орут все. Но бить по судейской вышке — перебор. Так вести себя теннисистам недопустимо. Существуют разработанные психологами методы выброса эмоций. Они вполне легальные и не приводят к осложнениям. А то, что делает Зверев — за гранью. Большинство спортсменов себе подобного не позволяет», — добавил Собкин.

Ранее Чесноков заявил, что Зверев не сдержался и ударил по стойке, но ведь никого не травмировал.

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