Теннисист Зверев признался, что сожалеет о своём поведении на турнире в Акапулько

Представитель Германии Александр Зверев высказался о своей дисквалификации с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Акапулько за неспортивное поведение.

«Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своём поведении во время и после вчерашнего парного матча. Я лично извинился перед судьей на вышке за свой срыв в отношении него. Это было неправильно и неприемлемо, и я очень в себе разочарован», — написал Зверев в Instagram.

По его словам, произошедшему нет оправдания и ему также хотелось бы извиниться перед болельщиками, организаторами турнира и теннисом в целом. Он отметил, что слишком много оставил на корте в минувшей игре.

«В ближайшие дни я подумаю о своих действиях и о том, как смогу гарантировать, что это больше не повторится. Сожалею, что вас подвёл», — добавил Зверев.

После матча парного турнира, в котором Зверев в дуэте с бразильцем Марсело Мелу уступил британцу Ллойду Гласспулу и финну Харри Хелиовааре (2:6, 6:4, 6:10), теннисист несколько раз ударил по судейской вышке ракеткой и высказал своё недовольство работой арбитра.

Ранее сообщалось, что Зверев дисквалифицирован за неспортивное поведение на турнире АТР в Акапулько.