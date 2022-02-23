Ветеран вместо третьего номера рейтинга: получит ли Махачев бой за титул в случае победы над Грином

В ночь на 27 февраля Ислам Махачев выступит в главном поединке турнира UFC Vegas 49. Изначально соперником россиянина должен был стать третий номер рейтинга лёгкого веса Бенэил Дариуш, но тот получил травму и был заменён на Бобби Грина, одержавшего две победы в последних четырёх боях. Станет ли встреча с 35-летним американцем серьёзным испытанием для наследника Хабиба Нурмагомедова и получит ли он право сразиться за пояс в случае успеха — в материале RT.

На UFC Vegas 49 Ислам Махачев должен был сделать свой последний шаг к статусу первого претендента на пояс в лёгком весе. Победа в битве с занимающим третью строчку рейтинга Бенэилом Дариушем фактически гарантировала ему право сразиться за трофей и давала шанс повторить достижение своего одноклубника Хабиба Нурмагомедова. Однако ирано-американский боец травмировал лодыжку и в спешном порядке был заменён на Бобби Грина — гораздо менее статусного спортсмена, чей пик пришёлся на середину 2010-х.

На конец 2014 года Грин считался одним из самых перспективных легковесов UFC. Он шёл на серии из восьми побед, одну из которых одержал над бывшим обладателем пояса Strikeforce Джошем Томпсоном. После этого Бобби стали преследовать неудачи. Сначала он уступил Эдсону Барбозе, потом порвал переднюю крестообразную связку, а затем проиграл ещё дважды — Дастину Порье и Рашиду Магомедову. На этом хайп вокруг бойца по прозвищу Король закончился, а на протяжении следующих лет он чередовал удачные схватки с провальными.

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В последние годы Грин балансировал на грани увольнения: то терпел серии поражений, то внезапно «восставал из пепла» и напоминал себя в лучшие годы. Всплеск активности пришёлся и на последние четыре месяца. Сначала американец нокаутировал Эла Яквинту — бойца, в битве с которым Нурмагомедов и завоевал титул в лёгком весе. А затем в упорной борьбе взял верх над некогда перспективным Насратом Хакпарастом. Причём бой с последним прошёл всего 11 суток назад — на турнире UFC 271. Однако это не помешало ему пять дней спустя согласиться помериться силами с Махачевым.

Мотивацию Грина понять легко. На данный момент он не входит даже в число 15 сильнейших бойцов лёгкого веса и в ближайшее время вряд ли получил бы возможность сразиться с соперником уровня Махачева. Одним махом он может не только заработать, но и вернуться на ведущие позиции в дивизионе, что в нынешних условиях ему крайне сложно было бы осуществить. В категории до 70,3 кг огромная конкуренция, и возрастному спортсмену, да ещё и с такими пробелами в технике, было бы крайне сложно вновь пробиться хотя бы в верхнюю десятку. Бобби хоть и может похвастаться быстрыми руками и необычной ударной техникой, но много пропускает, а в партере зачастую несостоятелен.

В случае с Махачевым ситуация неоднозначная. С одной стороны, готовность принять бой на коротком уведомлении (смена оппонента тоже вносит определённый дискомфорт) всегда высоко ценилась руководством UFC. И Дана Уайт наверняка поблагодарит Ислама за решение «спасти» шоу и не оставлять его без единственной звезды. За пределами главного поединка кард Vegas 49 сложно назвать выдающимся. А отсутствие россиянина могло серьёзно сказаться на рейтингах.

С другой стороны, победа над Грином — не 100%-ная гарантия того, что Махачев будет возведён в статус первого претендента. Да, это позволит ему продлить беспроигрышную серию до десяти схваток — достижение, которое вряд ли можно игнорировать. Однако возможный выигрыш в битве с Дариушем демонстрировал, что он способен брать верх над сильнейшими противниками, и подтверждал его чемпионские амбиции. Триумф в дуэли с Бобби не даст подобных дивидендов. И это с учётом того, что риск довольно велик.

В партере Махачев на голову превосходит Грина, что отмечают и эксперты. В том числе экс-чемпион в среднем весе Майкл Биспинг. Но в стойке всё не так однозначно. Осторожный, контратакующий стиль Ислама вполне может помочь ему сдержать Бобби, но любой пропущенный удар способен изменить расстановку сил. В этом плане поединок вызывает ассоциации со сражением Хабиба Нурмагомедова и Майкла Джонсона — великолепного борца и непредсказуемого ударника, за счёт быстрых рук способного создать проблемы любому.

Для Нурмагомедова та схватка стала предпоследней на пути к завоеванию трофея и сложилась непросто. Американец несколько раз попал и даже потряс россиянина, но впоследствии оказался на земле и выглядел абсолютно беспомощно. Орёл немного помучил того на канвасе, прежде чем провести кимуру.

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Кроме того, сложно предположить, как повлияет на выступление Махачева тот факт, что битва пройдёт в промежуточном весе — до 72,5 кг (160 фунтов). Как признался сам Грин в эфире The MMA Hour, это было сделано по его просьбе. С момента встречи с Хакпарастом тот успел набрать почти 20 кг и отказался сгонять до положенного лимита. Однако есть основания полагать, что двумя лишними килограммами Бобби не ограничится, а в клетке предстанет тяжелее. А это может дать ему превосходство в борьбе. В отличие от новоиспечённого соперника, Ислам планировал биться в рамках лёгкой категории, следовательно, планомерно готовил организм к процессу весогонки. А с ходу откатить всё назад может не получиться. Также неизвестно, насколько комфортно россиянин чувствует себя в условиях, когда масса его тела больше обычной. Например, тому же Конору Макгрегору в сражении с Нейтом Диасом это явно не сыграло на руку.

Но даже если Махачев справится со всеми возникшими трудностями и подтвердит статус фаворита, помешать ему получить бой за титул могут двое — Майкл Чендлер и Конор Макгрегор. Первый подерётся с Тони Фергюсоном в мае и в случае яркой победы может вернуться в чемпионскую гонку. Нет, ему вряд ли с ходу предоставят ещё один бой за трофей, но могут запросто свести с Исламом, устроив тому последнюю проверку перед дуэлью за пояс.

Что касается Макгрегора, то UFC вряд ли упустит возможность ещё раз заработать на его громком имени. Ранее он уже изъявлял желание подраться с Оливейрой за титул, да и сам чемпион был не против. И это неудивительно, ведь за поединок с Конором тот может заработать больше, чем за предыдущие пять схваток. И если ирландец действительно восстановится к лету, то уже осенью может побороться за пояс. И для Махачева это будет означать лишь то, что его поход за трофеем растянется минимум до I квартала 2023-го.