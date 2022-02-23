«Мы должны защищать нашего талантливого тренера»: как в России отреагировали на критику Савченко в адрес Тутберидзе

Российские специалисты поддержали Этери Тутберидзе, после того как олимпийская чемпионка Пхёнчхана в парном катании Алёна Савченко раскритиковала её методы работы. В частности, украино-немецкая спортсменка возмутилась, что Тутберидзе не поддержала Камилу Валиеву после произвольной программы на Играх в Пекине, и посоветовала молодой фигуристке сменить команду. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова сочла некорректными претензии Савченко, а глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал глупостью заявления о жестоком отношении Тутберидзе к подопечным. В свою очередь, хореограф Илья Авербух отметил, что лучшие всегда находятся под давлением общественности, а призёр Игр в Солт-Лейк-Сити и Турине Ирина Слуцкая назвала строгость неотъемлемой чертой наставников победителей.

«Сильнейшие всегда подвергаются критике»

Российские спортсмены уже вернулись на родину после выступления на Олимпиаде в Пекине, однако трагедия Камилы Валиевой продолжает будоражить общественность. На этот раз ситуацию вокруг фигуристки прокомментировала чемпионка Пхёнчхана Алёна Савченко, вслед за главой МОК Томасом Бахом ополчившаяся на Этери Тутберидзе. По её мнению, с пережившей тяжёлые испытания 15-летней девочкой обошлись слишком жестоко.

«Как вела себя тренер — нельзя так относиться к ребёнку. Это просто грустная история. Я не могу на это смотреть, у меня всё сжимается внутри. Такого нельзя допускать. Даже мне, зрителю, было больно. Твой подопечный — это твой ребёнок, и иногда ребёнок доверяет тренеру больше, чем своим родителям. Чувствовать поддержку после таких поражений — это самое главное. Но она даже не обнимает её, когда та выходит со льда, а спрашивает: «Почему ты этого не сделала?» — возмутилась Савченко.

Как отметила прославленная фигуристка, для неё Валиева уже выиграла, когда вышла на лёд. Любой другой просто не смог бы этого сделать. А также олимпийская чемпионка пожелала россиянке хорошо отдохнуть и двигаться дальше уже с другим тренером.

«Я бы посоветовала ей взять отпуск, посмотреть на что-нибудь ещё, кроме льда, а затем отойти от драмы и найти новую команду», — сказала Савченко.

Однако за Тутберидзе заступились большинство российских специалистов. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что Савченко не знакома с методами работы Этери Георгиевны и не обладает нужными знаниями для критики.

«Она не ознакомлена со всей ситуацией до конца, не находится в команде, не знает методы. Так неправильно говорить. Нужно комментировать исключительно те вещи, к которым ты имеешь непосредственное отношение», — подчеркнула Тарасова «РБК-Спорт».

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев и вовсе назвал слова Савченко полной ерундой и попыткой найти крайнего в случившемся.

«Жёсткие методы? Полная глупость. Всё происходит на моих глазах, я её хорошо знаю, с неё ещё пример надо брать. Возьмём Ирину Александровну Винер: к ней тоже можно предъявлять какие-то претензии, но человек великий, дал столько звёздочек-чемпионок и самых красивых девушек нашей страны. Причина таких слов? Нужно найти крайнего, даже Бах снимает с себя ответственность своими словами. Мы же должны защищать нашего талантливого тренера и всячески его поддерживать», — сказал Лайшев в интервью Sport24.

Хореограф Илья Авербух, в свою очередь, был удивлён услышать такие слова от Савченко, которая является великой фигуристкой.

«Я думаю, что Этери Тутберидзе — выдающийся тренер, революционер в мире фигурного катания, она вырастила созвездие олимпийских чемпионок и чемпионок мира и абсолютно точно заслуживает уважения. Что касается общественного давления на неё и высказываний главы МОК Томаса Баха, то сильнейшие всегда подвергаются всевозможной критике. Никто не любит, когда кто-то один доминирует. Вот и всё», — сказал Авербух.

Призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая и вовсе предложила всем помолчать. Особенно Баху, который также принимал участие в скандале со стороны МОК.

«Когда топили, когда Валиеву линчевали все эти несколько дней, он сидел себе на попе ровно и молчал. А тут ему что-то не понравилось, что он увидел через объектив камеры. Дядя, иди... своим путём. Тутберидзе жёсткая? А у нас есть мягкие тренеры, у которых есть олимпийские чемпионы? Мой наставник Жанна Громова была жёсткой. Кричала на меня. И чехлами дрались. Знаете, как резиновый чехол больно бил? Ничего страшного — жива, здорова и с двумя олимпийскими медалями. А как по-другому?» — заявила Слуцкая Sports.ru.

«Если сильная — выдержит»

Тем временем Валиева в Москве окунулась в мир, полный любви и заботы. Поддержка была и раньше, но вряд ли фигуристка чувствовала её, находясь в Пекине и прячась от объективов телекамер. В понедельник Камила опубликовала пост в Instagram, сказав спасибо тем, кто болел и переживал за неё.

«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира», — написала спортсменка.

В комментариях к тексту вновь было много тёплых слов от известных спортсменов и актёров. Сёстры Аверины написали: «Ты невероятная! Двигайся только вперёд», а актёр Алек Болдуин добавил: «Ты большой талант, у тебя столько всего впереди».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что удар, нанесённый по Камиле, пришёлся по всем жителям страны.

«По большому счёту, задача уже практически сил зла заключается в том, чтобы нас всех перессорить, стравить друг с другом, сказать, что мы никто и ничего не можем. Но не получается у них каждый раз. Та несправедливость, которая творилась в отношении наших фигуристов, та возня, те жуткие интриги, которые были устроены… К сожалению, мы их, как дипломаты, как люди, которые занимаются ведением переговоров с так называемыми партнёрами, мы это чувствуем, к сожалению, и часто, и на протяжении многих лет. Поэтому хотелось просто защитить наших ребят», — приводит слова Захаровой «Чемпионат».

При этом серебряный призёр чемпионата мира в тройном прыжке Иоланда Чен обратила внимание на то, что из-за допинг-пробы Валиевой шансы на флаг и гимн на следующих Играх резко снижаются.

«Эта Олимпиада и подготовка к ней велись в строжайшем формате, и кто бы мог подумать, господи, в фигурном катании, с ребёнком произойдёт такое. Но надо быть откровенными и честными — ситуация возникла, прецедент был, проба положительная есть, будут разбираться, призываю всех не истерить. Но наши шансы на флаг и гимн на следующих соревнованиях эта история сильно понижает», — отметила бывшая спортсменка.

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По мнению Чен, не стоит обращать внимание на реакцию болельщиков, которые не хлопали Валиевой.

«Пока ситуация с допингом не решена, им нельзя реагировать. Взрослые дяденьки так реагируют? Тогда давайте так: если дяденьки обижают ребёнка, тогда 15-летним детям нечего делать на жёсткой взрослой Олимпиаде», — сказала известная в прошлом спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Что касается психологического состояния, по мнению заслуженного тренера России Тамары Москвиной, Валиева должна справиться с трудностями.

«Понимаете, даже в природе есть день, есть ночь. Солнце всходит и заходит. Если она сильная, то с теми сложностями, которые сейчас у неё есть и, возможно, ещё предстоят, она, как сильный человек, справится. А если не сильный — се ля ви, как говорится. Да. Ну а как иначе? В спорте это всегда так», — заявила Москвина.

При этом Камилу уже ждут на Кубке России, который пройдёт в Сочи с 5 по 7 марта. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отметил, что туда поедут все участники Олимпиады.

«Будем ждать всю команду, которая была в Пекине. Валиеву? В том числе Валиеву. А почему такой вопрос? Все наши спортсмены достойны выступать на любых крупных соревнованиях», — добавил чиновник.