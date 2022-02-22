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Слуцкая ответила Баху, который высказался о ситуации вокруг Валиевой

22.02.2022, 13:39 |

Двукратный олимпийский призёр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о выступлении отечественной фигуристки Камилы Валиевой на Играх в Пекине.

Слуцкая ответила Баху, который высказался о ситуации вокруг Валиевой
  • Gettyimages.ru

«Слушайте, Бах сидел бы у себя на родине и молчал бы. Когда топили и линчевали, можно сказать, Валиеву, он сидел спокойно на попе ровно и молчал» — сказала Слуцкая в интервью «Редакции».

Она добавила, что Бах судит по тому, что он увидел через камеры.

«Раздули ситуацию. Спортсмен уходит со льда, вы что, думаете, тренер должен броситься с платочком и вытирать сопельки?» — отметила Слуцкая.

На своей пресс-конференции Бах выразил удивление тем, как тренеры Валиевой «холодно» восприняли неудачный прокат фигуристки в произвольной программе.

Ранее в«Самбо-70» ответили на слова Савченко в адрес Тутберидзе.

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