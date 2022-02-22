Слуцкая ответила Баху, который высказался о ситуации вокруг Валиевой

«Слушайте, Бах сидел бы у себя на родине и молчал бы. Когда топили и линчевали, можно сказать, Валиеву, он сидел спокойно на попе ровно и молчал» — сказала Слуцкая в интервью «Редакции».
Она добавила, что Бах судит по тому, что он увидел через камеры.
«Раздули ситуацию. Спортсмен уходит со льда, вы что, думаете, тренер должен броситься с платочком и вытирать сопельки?» — отметила Слуцкая.
На своей пресс-конференции Бах выразил удивление тем, как тренеры Валиевой «холодно» восприняли неудачный прокат фигуристки в произвольной программе.
Ранее в«Самбо-70» ответили на слова Савченко в адрес Тутберидзе.