В «Самбо-70» ответили на слова Савченко в адрес Тутберидзе

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Президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова олимпийской чемпионки Алёны Савченко в адрес Этери Тутберидзе.

«Ерунда полная! Знаю Этери Георгиевну как личность и прекрасного педагога, который всё своё личное время отдаёт работе и воспитанию девочек, поэтому, соответственно, имеет право с них требовать. Она супердобросовестный человек и трудоголик», — цитирует Лайшева Sport24.

Напомним, что Савченко раскритиковала тренерский штаб Этери Тутберидзе за отношение к фигуристке Камиле Валиевой. После проката произвольной программы Тутберидзе не обняла фигуристку, а стала её отчитывать за ошибки.

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