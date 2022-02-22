В «Самбо-70» ответили на слова Савченко в адрес Тутберидзе

«Ерунда полная! Знаю Этери Георгиевну как личность и прекрасного педагога, который всё своё личное время отдаёт работе и воспитанию девочек, поэтому, соответственно, имеет право с них требовать. Она супердобросовестный человек и трудоголик», — цитирует Лайшева Sport24.
Напомним, что Савченко раскритиковала тренерский штаб Этери Тутберидзе за отношение к фигуристке Камиле Валиевой. После проката произвольной программы Тутберидзе не обняла фигуристку, а стала её отчитывать за ошибки.
Ранее Костомаров высказался об эмоциях Трусовой на ОИ-2022.