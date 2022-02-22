Костомаров высказался об эмоциях Трусовой на ОИ-2022

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Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров высказался о результатах женского турнира одиночниц на Играх в Пекине.

Победу на Олимпиаде одержала россиянка Анна Щербакова. Её соотечественница Александра Трусова стала второй. Ещё одна россиянка, Камила Валиева, лидировала после короткой программы, но в итоге заняла четвёртое место.

После оглашения результатов Трусова в эмоциональном порыве накричала на своего тренера Этери Тутберидзе и заявила, что никогда больше не выйдет на лёд.

«Щербакова выступила лучше всех. Но Александра Трусова — это звезда и космос, она войдёт в историю фигурного катания надолго благодаря своим пяти четверным прыжкам. Эмоции Александры Трусовой мне понятны и в то же время непонятны. Но давайте тут сделаем скидку на её юный возраст! На Камилу Валиеву свалилось очень трудное бремя, с которым трудно было бы справиться кому-либо. Но я думаю, что она ещё себя покажет, она ещё слишком молода, и у неё всё ещё впереди. А команде Этери Тутберидзе я могу сказать лишь: «Браво!», — цитирует слова Костомарова «Собеседник».

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