Траньков объяснил, почему плакал после проката Тарасовой и Морозова на ОИ в Пекине

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Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков высказался о своих эмоциях от завоеванных Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым серебряных наград в парном фигурном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Не могу сказать, что это была лучшая Олимпиада, на которой я побывал. Эмоций от моей победы в Сочи было меньше, чем здесь. Мои слёзы после проката Тарасовой и Морозова? Сколько дерьма я съел за четыре года, это того стоило. От этой пары все отказывались, не хотели работать тренеры. Они в меня верили, я в них верил. Мы почти наступили на победную песню китайцев, но это фигурное катание», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».

Пара Тарасова — Морозов проиграла только китайскому дуэту Суй Вэньцзин — Хань Цун.

Ранее Волосожар поздравила Тарасову и Морозова с серебряной медалью Игр в Пекине.