Волосожар поздравила Тарасову и Морозова с серебряной медалью Игр в Пекине

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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала выступление российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпиаде в Пекине.

«Ребята, это был очень долгий и тернистый путь. Однако самые верные, самые верящие в вас люди прошли его вместе с вами до конца. До невероятной точки! Вся команда тренеров, спасибо вам огромное за силы, время, эмоции, а также за всю ту работу, результаты которой стоят сегодня на олимпийском пьедестале! Макс Траньков, ты всё знаешь. Женя Тарасова, Володя Морозов, это правда были прокаты всей вашей жизни. То, как вы боролись, как вы выкладывались, потрясающе! 47 сотых от олимпийского золота... Знайте, что одна из сторон вашей серебряной медали — золотая», — написала Волосожар в своём Instagram-аккаунте.

Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая — Суй Вэньцзинь и Хань Цуну.

Ранее Тарасова заявила, что российские пары показали прекрасные прокаты на Играх-2022 в Пекине.