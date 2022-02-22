Встреча Трусовой с собаками, признание Большунова и подарок для Валиевой: как в Москве чествовали российских олимпийцев

| Борислав Головин

В Москве состоялось чествование российских олимпийцев. Сразу из аэропорта Шереметьево, где спортсменов встречали болельщики, они отправились на «ВТБ Арену». Там зрители хором исполнили гимн страны, а Анна Щербакова и Александр Большунов подняли национальный флаг. Трёхкратный олимпийский чемпион также получил в подарок корону, а фигуристы, одержавшие победу в командном турнире, в том числе Камила Валиева, — золотые колье.

Возвращение домой — всегда особенный момент для российских олимпийцев. В эти минуты они наконец могут расслабиться, искупаться в народной любви, а главное — увидеться с родными и близкими, с которыми долгое время вынуждены были общаться лишь посредством соцсетей. На этот раз перед вылетом из Пекина отечественной сборной пришлось понервничать. Дело в том, что отправление борта задержали на некоторое время из-за большого количества багажа. Однако ближе к 11:00 утра по московскому времени «золотой» рейс поднялся в небо.

Далее атлетов ждал долгий путь домой. Впрочем, они времени зря не теряли. Многие на память собирали автографы коллег на амуниции. Также полностью расписали большой флаг Олимпийского комитета России. Не исключено, что именно его лыжник Александр Большунов нёс на церемонии закрытия.

И вот после 18:00 самолёт приземлился в аэропорту Шереметьево. Одним из первых вышел к журналистам глава ОКР Станислав Поздняков, который подвёл итоги Олимпиады.

«Мы рады, что вернулись большой олимпийской семьёй. С рекордным количеством медалей. Проведём глубокий анализ, в каких дисциплинах можно улучшить результаты. Где-то не везло, особенно в биатлоне. Но именно этим и интересен спорт. Если бы он стал предсказуем, его было бы неинтересно смотреть. Почти у всех спортсменов, за исключением лыжной команды, есть что улучшать и к чему стремиться. Большунов своим личным примером будет мотивировать наших спортсменов», — высказался функционер.

А вот генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук пребывал в куда менее радостном настроении. Он признал, что серебро Игр стало разочарованием, и отметил, что не знает, продолжит ли работу в национальной команде.

«Тренерский штаб точно остаётся... По поводу меня решение будет потом. Сейчас не хочу делать каких-то выводов. Огромное спасибо всем ребятам, проделали огромную работу в этих условиях, пришлось непросто. Сравниваю с 2018 годом. Когда мы готовились перед Кореей, у нас всё равно были выходные, могли видеть свои семьи. Сейчас оказались совсем другие условия», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

Впрочем, тёплый приём заставил улыбнуться даже самых измотанных и уставших атлетов. Сначала каждый из них получил от болельщиков по цветку. А уже на входе в зал прилёта детский хор исполнил гимн России, которого спортсмены были лишены в Пекине. Внутри же ждала огромная толпа людей всех возрастов, которые приехали специально, чтобы поблагодарить призёров Олимпиады за подаренные яркие эмоции. Разумеется, в настоящей овации искупался главный герой Игр — трёхкратный чемпион Большунов.

«То, что мы дома, — уже хорошо. Перелёт прошёл довольно быстро. Казалось, туда летели дольше. Сейчас больше всего хочется спокойствия. Очень рад, что смог завоевать не одну, а три золотые медали. Это великолепное достижение. Быть знаменосцем — большая честь. Мне посчастливилось стать им на закрытии Олимпиады. Единственное — если бы был флаг России, было бы намного круче. Но во флаге ОКР все цвета нашего триколора присутствуют», — сказал лыжник в эфире канала «Россия 24».

Многих спортсменов встречали члены их семей. Не стал исключением и Большунов, который попал в объятия супруги и не удержался от поцелуя. А фигуристка Александра Трусова, вероятно, стала единственным членом делегации, которого прямо в аэропорту ждали домашние животные — две собаки.

Неудивительно, что фигуристки в этот вечер пользовались особой популярностью. Поклонники Королевы квадов специально для неё исполнили кричалку про выполненные в произвольной программе пять четверных прыжков. А олимпийскую чемпионку Анну Щербакову в сопровождении хореографа Даниила Глейхенгауза болельщики долго не хотели отпускать.

«Осознание того, что я стала олимпийской чемпионкой, постепенно приходит. Это радость, гордость. Мы будто приехали с корабля на бал. Пока ещё ничего не поняли. Мне предстоит поднимать флаг, говорить какую-то речь. Очень волнуюсь», — цитирует Щербакову Telegram-канал ОКР.

Не меньшие эмоции вызвало и появление лыжников, причём не только Большунова, но и других россиян, завоевавших в Китае медали.

«Очень долго летели, уже сутки в пути — эмоций особо не осталось. Просто хочется упасть, но надо ещё ехать на концерт. Фраза про окончание карьеры была сказана на эмоциях. Я в этом плане очень эмоциональный человек. Сказала больше в обиде, на самом деле не хочу этого», — поделилась Юлия Ступак.

Многие спортсмены тоже в первую очередь мечтали быстрее добраться до дома, поскольку сильно устали. Об этом, например, заявила конькобежка Ангелина Голикова.

«Совсем нет сил. Я эмоционально пуста. Пекин, видимо, влюбился в нас и не хотел отпускать. Наш самолёт задержали на целых четыре часа. Полёт получился изнурительным, у некоторых спортсменов ещё вчера были старты. Олимпиада — эмоции на всю жизнь, безумно рада, что выступила и завоевала бронзовую награду. Будет что вспомнить и рассказать семье», — приводит слова Голиковой «Спорт-Экспресс».

Другие были расстроены упущенными в Пекине возможностями. Так, биатлонист Эдуард Латыпов до сих пор до конца не пришёл в себя после пяти промахов на последнем рубеже эстафеты, которые помешали сборной России взять золото.

«Всегда приятно возвращаться домой, наблюдая такую сумасшедшую поддержку и бесценные эмоции болельщиков. Ради такого мы и выступаем. Конечно, бронзовая медаль приятна, но хотелось большего», — посетовал Латыпов.

Об этом же заявил вратарь хоккейной национальной команды Иван Федотов. Однако, по его словам, серебру тоже следует порадоваться, поскольку была проделана большая работа, которая принесла свои плоды.

«Каждому спортсмену хочется выиграть золото, мы не исключение. Будем стремиться, работать — золото придёт. Это был промежуточный шаг, который мы должны переварить с позитивным настроем», — подчеркнул голкипер.

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Главное же чествование россиян состоялось на «ВТБ Арене», куда команда отправилась прямо из аэропорта. По пути её также приветствовали болельщики, специально вышедшие на улицу. Внутрь стадиона спортсмены прошли по красной ковровой дорожке. Уже на месте к ним присоединились фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин, прилетевшие в Москву чуть раньше. Пожалуй, больше всего в этот момент радовала широкая улыбка на лице Валиевой, которую не скрывала даже маска.

«Чувствую себя нормально. Уже всё хорошо. Всё прекрасно. Я очень рада, что вернулась. Уже начала тренироваться», — приводит слова фигуристки Telegram-канал ОКР.

Сама «ВТБ Арена» оказалась заполнена до отказа. При появлении атлетов тысячи зрителей принялись скандировать «Россия! Россия!». А с ролью заводилы прекрасно справился ведущий Дмитрий Губерниев. Ну а самым ответственным моментом стало поднятие флага страны под звуки национального гимна. Логично, что сделать это доверили чемпионам Большунову и Щербаковой, которые оказались лишены такой чести в Пекине.

Выполнив ответственную миссию, лыжник со словами благодарности обратился ко всем людям, которые «вели к победе».

«Большое спасибо всей нашей дружной олимпийской команде, которая внесла неоценимый вклад. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Я не ожидал, что такое количество будет. Вы... не только здесь. Многие нас встречали в аэропорту. Я очень удивлён. Хочу сказать спасибо! Это круто», — заявил трёхкратный олимпийский чемпион.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил атлетов за каждую завоёванную медаль и подчеркнул, что ими гордится вся страна.

«Низкий поклон вам, друзья. Членам сборной большой олимпийской команды. Это большая работа, которая показала, что санкции, трудности и ограничения делают нас сильнее. Вы побили рекорд. 32 награды! Такого ещё не было», — напомнил Чернышенко.

А фигуристов, взявших золото командного турнира, ждал приятный сюрприз. Пусть заслуженные медали они пока не получили, на «ВТБ Арене» им устроили специальную церемонию награждения и вручили особенные награды — золотые ожерелья с олимпийскими кольцами в форме сердец. Каждого участника золотой сборной вызвали на сцену отдельно, а Валиеву все присутствовавшие встретили овацией. Не остался без специального подарка и Большунов, получивший золотую корону как король лыж.