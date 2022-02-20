«Если бы ещё выиграли в хоккей»: пробелы в организации и аномальный холод не испортили впечатление от Игр в Пекине

| Елена Вайцеховская

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине вышли весьма специфичными. Ежедневные тесты на коронавирус, раздельное питание, ограничения на посещении микст-зон, а также аномальный холод существенно осложнили жизнь журналистов. Однако все проблемы с организацией и пережитые сложности уходят на второй план, когда вспоминаешь, сколько приятных минут доставили российские спортсмены во главе с большой и замечательной лыжной семьёй Елены Вяльбе.

Игры-2022 стали, наверное, наиболее специфичными из тех, что пришлось пережить всем, кто был на них аккредитован. Репетиция проведения грандиозного турнира в условиях пандемии уже имела место в олимпийском Токио прошлым летом, да и не только там: крупных соревнований, которые проводились в полностью замкнутом от внешнего мира «пузыре», за последние пару лет в мире было проведено достаточно.

В таких случаях принять говорить: «Не жалуйтесь, что вас не предупреждали». Предупреждали. Более того, все технико-санитарные меры в виде ежедневных проб, раздельного питания, проживания, и достаточно серьёзных ограничений в каких бы то ни было передвижениях были к моменту начала Игр-2022 неплохо отработаны. Но китайская реальность все ожидания превзошла.

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Журналистам прежде всего важна возможность работы — это аксиома. В этом плане «верхний» и «нижний» кластеры отличались в китайском олимпийском пузыре разительно. Первый же визит в горы на лыжные и биатлонные гонки обогатил неожиданными и не сказать, чтобы приятными нововведениями: 38 мест в микст-зону на одном стадионе, чуть больше — на соседнем, но и там, и там уже успевшие озвереть от спартанских условий коллеги едва ли не дрались за желанные «билетики».

Спустя несколько дней эти ограничения сняли, прочувствовав, видимо недальновидность придуманных правил, но к этому времени всем уже было известно, что если пройти вдоль стадиона к святая святых лыжных видов спорта — вакс-кабинам, раздевалкам и зоне отдыха, можно без труда отыскать там любого спортсмена или тренера для личного общения: на всём пути нет ни заградительных кордонов, ни волонтёров, проверяющих аккредитации.

Китайцам, конечно, зверски не повезло, причём не только с пандемией. Нынешняя зима стала рекордной из всех дальневосточных зим за последние 25 лет по аномальному выпадению осадков, числу циклонов, силе ветра и понижению температур на 12-15 градусов против привычных значений. О страшных грядущих холодах людей предупреждали в начале декабря, причём не только в Китае, но в соседних Корее и Японии, но спрятаться от ветра на остановках автобусных шаттлов было банально негде, хотя соорудить небольшие фанерные будочки было плёвым делом.

На доброй половине пекинских олимпийских маршрутов в салонах вообще не включали отопление. На второй неделе Игр вдруг резко включили — видимо, количество жалоб достигло критической массы.

В Европе, где соревнования по зимним видам спорта идут каждую неделю, подобные проблемы решаются мгновенно. Темно — ставятся прожекторы, холодно — подгоняются уличные рефлекторы или зажигаются костры, скользко — тут же подвозят мешки с песком или опилками. Не сказать, что на отсутствие бытового рабочего комфорта люди жаловались в Пекине сверх меры — на Играх действительно не до жалоб. Но недоумение осталось: почему было не предусмотреть те вещи, которые не требовали длительных согласований или масштабных затрат, но были способны снять с организаторов лишнюю головную боль?

Санитарные меры — отдельная и очень своеобразная история. Значительное количество журналистов, спортсменов, тренеров, медицинского и технического персонала по причине положительных проб было в первые же дни Игр отправлено на недельный, а в некоторых случаях более продолжительный карантин в специальные ковид-отели с преимущественно плохим интернетом и ограниченным набором телевизионных каналов, очень выборочно демонстрирующим какие-то из олимпийских состязаний.

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Но парадокс: за всё время Игр в олимпийском пузыре ни разу не «полыхнуло» по-настоящему. Это и радовало, и расстраивало одновременно. Подавляющее же большинство пострадавших посмеивалось поначалу, что из многочисленных симптомов у них имеется только положительный тест и ничего более. Правда потом стало не до шуток: в виду строгости местных протоколов некоторые так и не смогли приступить к выполнению своих прямых рабочих обязанностей.

Довольно показательная история случилась с журналистами одной из американских телекомпаний, которых, по рассказам российских коллег, загребли в изолятор всем коллективом и продержали там более двух недель. Предусмотрительно привезённые коллегами экспресс-тесты изо дня в день подтверждали, что все изолированные совершенно здоровы. Но китайские исследования показывали «плюс».

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При этом уже к середине Игр обязательные ежедневные медицинские проверки в отелях и на стадионах стали носить формальный характер.

Все волонтёры Игр прекрасно освоили опцию «улыбаемся и машем», но найти среди них человека, который хорошо говорил бы по-английски, и ориентировался в сути задаваемых вопросов было нечастой удачей. Но как раз к этому стоило отнестись с пониманием: из-за дикого страха возможных заражений весь олимпийский персонал набирался путём очень жёсткого медицинского отбора. Недостатком людей, видимо, объяснялось и то, что при громадных размерах главного медиа-центра в нём не было предусмотрено ни аптеки, ни продуктового киоска, ни тем более магазина, где можно было бы приобрести какие-то вещи первой необходимости. Тёплые — в том числе.

Об Играх-2020 в Токио народ вспоминал с тоскливой ностальгией: мол, там хоть ненадолго людей из пузыря выпускали…

Отдельным развлечением для аккредитованных журналистов стал аттракцион под названием «Купить Бин Дунь-Дуня».

За плюшевым талисманом Игр стояли многочасовые людские хвосты, ближе ко входу в крошечный сувенирный магазин страждущих одаривали бумажными талончиками с номером, чтобы исключить попадание в очередь тех, кто в ней не стоял, далее следовало зарегистрировать аккредитацию и только потом человек мог оплатить игрушку.

Это, пожалуй, удивляло сильнее всего: ладно — отсутствие комфорта, привычной еды и огромные расстояния между объектами. Всё это, в конце концов, рабочие моменты, коих хватает на любой Олимпиаде. Но чтобы не пошить в Китае плюшевую игрушку в достаточном количестве…

А в день закрытия Игр в Пекине внезапно выглянуло солнце и наступила почти что весна. И все пережитые сложности как-то разом ушли на дальний план. Для нас-то, как ни крути, это была хорошая Олимпиада. С прекрасными спортивными сооружениями.

С большой и замечательной лыжной семьёй Елены Вяльбе во главе с Александром Большуновым. С медалями, завоёванными в фигурном катании, биатлоне, коньках, санях, шорт-треке, лыжном фристайле, сноуборде и даже прыжках с трамплина.

Если бы ещё выиграли в хоккей…