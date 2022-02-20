Журова назвала Большунова главным героем Олимпиады в Пекине

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала успехи лыжника Александра Большунова на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Для меня Большунов был героем и до Игр. Видно было, что он очень серьёзно настроен на то, чтобы завоевать все возможные награды. Саша — главный герой», — цитирует олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту «Чемпионат».

По словам Журовой, 25-летний российский спортсмен всегда был очень амбициозным. Она уверена, что Большунов хотел выступить ещё лучше.

Большунов завоевал пять медалей на Играх-2022 в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценил выступление олимпийской сборной России на зимних Играх-2022.