Журова назвала Большунова главным героем Олимпиады в Пекине

«Для меня Большунов был героем и до Игр. Видно было, что он очень серьёзно настроен на то, чтобы завоевать все возможные награды. Саша — главный герой», — цитирует олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту «Чемпионат».
По словам Журовой, 25-летний российский спортсмен всегда был очень амбициозным. Она уверена, что Большунов хотел выступить ещё лучше.
Большунов завоевал пять медалей на Играх-2022 в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценил выступление олимпийской сборной России на зимних Играх-2022.