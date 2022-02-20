Чернышенко: сборная России проявила волевые качества и достойно выступила на Играх-2022

«Российская команда достойно выступила и проявила стойкость, волевые качества в непростых условиях», — цитирует Чернышенко ТАСС.
Он подчеркнул, что сборная России установила историческое достижение, завоевав 32 медали на Играх в Пекине.
По словам Чернышенко, ему надолго запомнятся триумфальные победы российских лыжников в скиатлоне и марафоне у Александра Большунова, в женской и мужской эстафетных гонках.
Он отметил, что российские фигуристы в очередной раз подтвердили уверенные позиции в своём виде спорта.
Россияне в столице Китая завоевали рекордные для себя 32 награды, установив национальный рекорд на зимних Олимпиадах. В копилке сборной России по итогам 16 дней соревнований шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей.
Уступили по общему числу наград отечественные спортсмены только норвежцам, которые завоевали 37 наград и выиграли медальный зачёт по числу золота (16, 8, 13).
Ранее сообщалось, что около 60 российских спортсменов примут участие в церемонии закрытия Игр-2022.