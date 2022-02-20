Чернышенко: сборная России проявила волевые качества и достойно выступила на Играх-2022

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценил выступление олимпийской сборной России на зимних Играх 2022 года в Пекине.

«Российская команда достойно выступила и проявила стойкость, волевые качества в непростых условиях», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Он подчеркнул, что сборная России установила историческое достижение, завоевав 32 медали на Играх в Пекине.

По словам Чернышенко, ему надолго запомнятся триумфальные победы российских лыжников в скиатлоне и марафоне у Александра Большунова, в женской и мужской эстафетных гонках.

Он отметил, что российские фигуристы в очередной раз подтвердили уверенные позиции в своём виде спорта.

Россияне в столице Китая завоевали рекордные для себя 32 награды, установив национальный рекорд на зимних Олимпиадах. В копилке сборной России по итогам 16 дней соревнований шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей.

Уступили по общему числу наград отечественные спортсмены только норвежцам, которые завоевали 37 наград и выиграли медальный зачёт по числу золота (16, 8, 13).

Ранее сообщалось, что около 60 российских спортсменов примут участие в церемонии закрытия Игр-2022.