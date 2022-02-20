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Около 60 российских спортсменов примут участие в церемонии закрытия Игр-2022

20.02.2022, 13:04 |

Руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов рассказал, сколько российских спортсменов примут участие в церемонии закрытия зимних Игр 2022 года в Пекине.

Около 60 российских спортсменов примут участие в церемонии закрытия Игр-2022
  • ©Fred Lee/Getty Images

Порядка 60 спортсменов отечественной сборной будут участвовать в церемонии, приводит ТАСС слова представителя ОКР.

Выборнов уточнил, что знаменосцем сборной будет лыжник Александр Большунов. В церемонии закрытия также примут участие российские фигуристы.

Напомним, что Большунов завоевал пять медалей Олимпиады в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.

Сборная России заняла второе место по общему числу медалей на Играх в Пекине. 

Россияне в столице Китая завоевали рекордные для себя 32 награды, среди которых шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых.

Уступили по общему числу наград отечественные спортсмены только норвежцам, которые завоевали 37 наград и выиграли медальный зачёт по числу золота (16, 8, 13).

Церемония закрытия Олимпиады пройдёт 20 февраля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее был опубликован список медалистов заключительного дня Олимпиады в Пекине.

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