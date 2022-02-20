Около 60 российских спортсменов примут участие в церемонии закрытия Игр-2022

Порядка 60 спортсменов отечественной сборной будут участвовать в церемонии, приводит ТАСС слова представителя ОКР.
Выборнов уточнил, что знаменосцем сборной будет лыжник Александр Большунов. В церемонии закрытия также примут участие российские фигуристы.
Напомним, что Большунов завоевал пять медалей Олимпиады в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.
Сборная России заняла второе место по общему числу медалей на Играх в Пекине.
Россияне в столице Китая завоевали рекордные для себя 32 награды, среди которых шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых.
Уступили по общему числу наград отечественные спортсмены только норвежцам, которые завоевали 37 наград и выиграли медальный зачёт по числу золота (16, 8, 13).
Церемония закрытия Олимпиады пройдёт 20 февраля. Начало — в 15:00 мск.
Ранее был опубликован список медалистов заключительного дня Олимпиады в Пекине.