Щербакова — об Олимпиаде в Пекине: получила удовольствие

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Олимпийская чемпионка Пекина по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своих впечатлениях от участия в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Я научилась получать удовольствие от соревнований, а не только переживать и испытывать негатив. И думаю, что чувствовала, что готова к Олимпиаде», — цитирует Щербакову пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Щербакова призналась, что с каждым соревнованием училась чему-то новому. По её словам, она иначе начала смотреть на вещи, стала переживать проблемы спокойнее.

Напомним, Щербакова завоевала золото на Играх 2022 года в Пекине, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Ранее Щербакова рассказала, как на неё повлиял переход в группу Тутберидзе в 2013 году.

















