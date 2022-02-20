Бах назвал невероятной организацию Игр-2022 в Пекине

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Президент МОК высоко оценил подготовку и проведение XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Жители Китая проделали такую большую работу и, конечно, позаботились о безопасности. Олимпийская деревня была потрясающей, объекты — волшебными, а организация — невероятная», — заявил Бах в эфире Первого канала.

По его словам, на протяжении 16 дней все восхищались выдающимися выступлениями спортсменов со всего мира.

«Каждый из вас стремился достичь личной вершины. Мы глубоко тронуты, как вы подбадривали соперников, показывали свои лучшие качества. Вы не просто уважали друг друга. Вы обнимали друг друга, даже несмотря на конфликты между вашими странами. Вы преодолели все границы, показав, что в олимпийском сообществе царит общее равенство. И это не зависит от того, как мы выглядим, откуда пришли и во что верим. Сила, которая объединяет нас на Олимпиаде, побеждает все попытки разделить нас. Вы даёте миру шанс», — добавил он.



Церемония закрытия Игр-2022 проходит на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.

Олимпиада стартовала 4 февраля. В рамках соревнований было разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).

Ранее сообщалось, что в Пекине началась церемония закрытия Олимпиады 2022 года.