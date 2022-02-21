Большунов: три золотые медали — это великолепное достижение

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов дал комментарий по возвращении в Москву из Пекина, где проходили зимние Олимпийские игры.

«То, что мы дома, — уже хорошо. Очень рад, что смог завоевать не одну, а три золотые медали. Это великолепное достижение. Быть знаменосцем — это большая честь», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что перелёт был быстрым. Он также отметил, что на церемонии закрытия не хватало российского флага. По мнению Большунова, с триколором было бы намного круче.

Напомним, что Большунов выиграл пять наград на Олимпиаде в Пекине: три золота, серебро и бронзу. Отмечается, что он и фигуристка Анна Щербакова поднимут флаг России после возвращения с Игр в Пекине.

Ранее Щербакова поблагодарила организационный комитет Пекина за Олимпиаду.