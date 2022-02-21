Щербакова поблагодарила организационный комитет Пекина за Олимпиаду

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась об организации проведения Олимпиады в Пекине.

«Я хотела бы поблагодарить организационный комитет Пекина. Два последних года были тяжёлыми для спортсменов. Мы здесь увидели, что Пекин преодолел все сложности и провёл зимнюю Олимпиаду гладко», — цитирует Щербакову официальная газета Олимпийских игр Olympian.

Напомним, 17-летняя Щербакова выиграла личный турнир на Олимпиаде в Пекине, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Она безошибочно исполнила оба проката, за счёт чего опередила свою соотечественницу Александру Трусову, которая в произвольной программе выступила с пятью четверными прыжками.

Ранее сообщалось, что Большунов и Щербакова поднимут флаг России по возвращении из Пекина.