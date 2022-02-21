Отец Большунова рассказал о трудностях сына в начале карьеры

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Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть его сыну на пути к успеху.

По его словам, когда сын только оказался в сборной России, у него не было подходящих лыж для тёплой погоды, из-за чего он постоянно терпел поражения.

«Приехал он уже только после года, после в сборной команде России был, мы с ним поговорили, обсудили, решили купить шесть пар лыж, потому что уже в сборной там выдали по три пары, ну я, мы же понимаем, Саша понимает, что проигрыши его в основном из-за лыж», — приводит слова отца спортсмена РЕН ТВ.

Большунов-старший отметил, что после этого они купили шесть пар лыж, и у сына дела пошли значительно лучше.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в «разделке» на 15 км и в командном спринте.

Ранее Большунов назвал три свои золотые медали Пекина великолепным достижением.