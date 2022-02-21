«Одноклассники» назвали самых обсуждаемых спортсменов Игр-2022

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В честь завершения зимних Олимпийских игр в Пекине «Одноклассники» составили рейтинг самых обсуждаемых в соцсети российских чемпионов и призёров Игр-2022. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что самой упоминаемой российской спортсменкой в ОК стала фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золото в командном турнире. В топ-3 по упоминаемости также вошли лыжник Александр Большунов, ставший трёхкратным олимпийским чемпионом в Пекине, и Александра Трусова — серебряная призёрка XXIV зимних Олимпийских игр.

Самым обсуждаемым в «Одноклассниках» видом спорта во время Игр в Пекине — 2022 стало фигурное катание в связи с успешными выступлениями спортсменов, а также разбирательствами вокруг допинг-пробы Камилы Валиевой. Вместе с тем в топ-5 самых обсуждаемых видов спорта вошли хоккей, лыжные гонки, биатлон и шорт-трек.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запускают ленту олимпийских новостей и тематические рамки к старту Игр-2022.