«Одноклассники» запускают ленту олимпийских новостей и тематические рамки к старту Игр-2022

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Социальная сеть «Одноклассники» запускает ленту олимпийских новостей и тематические рамки к старту Игр-2022 в Пекине.
«Одноклассники» запускают ленту олимпийских новостей и тематические рамки к старту Игр-2022
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба соцсети. Отмечается, что пользователи «Одноклассников» смогут наблюдать за зимними Олимпийскими играми прямо в соцсети в специальной ленте новостей «Олимпиада», поддерживать атлетов с помощью тематических рамок, а также узнавать эксклюзивные ответы сборной России на вопросы зрителей.

К старту соревнований, 3 февраля, ОК запустят ленту новостей в разделе «Рекомендации». Пользователи соцсети смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Пекина.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» проведут серию эксклюзивных включений «ОК на связи!» во время Игр-2022.

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