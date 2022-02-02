«Одноклассники» запускают ленту олимпийских новостей и тематические рамки к старту Игр-2022

Социальная сеть «Одноклассники» запускает ленту олимпийских новостей и тематические рамки к старту Игр-2022 в Пекине.

Об этом сообщает пресс-служба соцсети. Отмечается, что пользователи «Одноклассников» смогут наблюдать за зимними Олимпийскими играми прямо в соцсети в специальной ленте новостей «Олимпиада», поддерживать атлетов с помощью тематических рамок, а также узнавать эксклюзивные ответы сборной России на вопросы зрителей.

К старту соревнований, 3 февраля, ОК запустят ленту новостей в разделе «Рекомендации». Пользователи соцсети смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Пекина.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» проведут серию эксклюзивных включений «ОК на связи!» во время Игр-2022.