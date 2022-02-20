Прощание с Играми: в Пекине проходит церемония закрытия Олимпиады

| Борислав Головин

В Пекине проходит церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. В мероприятии принимают участие около 60 российских спортсменов. Знаменосцем команды является лыжник Александр Большунов, завоевавший в Пекине три золотые медали. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии.