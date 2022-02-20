Прощание с Играми: в Пекине проходит церемония закрытия Олимпиады

В Пекине проходит церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. В мероприятии принимают участие около 60 российских спортсменов. Знаменосцем команды является лыжник Александр Большунов, завоевавший в Пекине три золотые медали. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Глава МОК Томас Бах передаёт олимпийский флаг от мэра Пекина мэрам Милана и Кортино-д’Ампеццо. Звучит гимн Италии.
Глава МОК Томас Бах и мэры Пекина и Милана появились на стадионе. Начинается церемония передачи Игр Милану и Кортино-д’Ампеццо. Именно там состоятся следующие зимние Игры в 2026-м.
Флаг Греции как основоположницы олимпийского движения поднимается в китайское небо.
А сейчас рассказывают нам историю расставания с Олимпиадой. Номер называется «Прощальная ветка ивы». Играет грустная музыка, и действительно становится немного грустно, что Игры подходят к концу. Кстати, все люди, задействованные в церемонии, не являются профессиональными актёрами.
Красота! Китайские фонарики зажигают огромные сердца на трибунах «Птичьего гнезда»!
Переходим к следующей части церемонии закрытия. Нам рассказывают о большой роли в проведении Игр волонтёров, которые сделали всё, чтобы участники и гости Олимпиады чувствовали себя максимально комфортно. Награждают шестерых особенно отличившихся волонтёров. А делает это легендарный биатлонист Мартен Фуркад.
#Beijing2022 would not have been possible without all of the incredible volunteers who helped bring the Olympic spirit to life.— Olympics (@Olympics) February 20, 2022
From the bottom of our hearts — Thank You. ❤️#StrongerTogether | #ClosingCeremonypic.twitter.com/HDsokBGBcV
Тем временем на стадионе появился пьедестал. Прямо сейчас наградят призёров женского лыжного марафона. Следом появились медалисты мужской гонки. Остаётся в очередной раз порадоваться за Александра Большунова и Ивана Якимушкина, занявших первое и второе места соответственно.
We love a podium moment! 🥇🥈🥉— Olympics (@Olympics) February 20, 2022
Congratulations to the medallists of the #CrossCountrySkiing men's 50km mass start free event. #Beijing2022 | #StrongerTogetherpic.twitter.com/dYuVTvW4ui
Демонстрируют на экранах главные моменты завершающихся Олимпийских игр. Глядя на них, даже становится немного грустно. Казалось, ОИ только недавно начались, а теперь уже подходят к концу.
Парад спортсменов завершён. Следом начнётся красочное представление.
Сборная Китая появилась на стадионе. Представители Поднебесной выступили дома более чем удачно и заняли третье место в командном зачёте.
А вот и наши ребята! 60 человек принимают участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине! Ну а флаг ОКР несёт невероятный король лыж Сан Саныч Большунов!
Конечно, вызывает интерес и появление атлетов из стран, где зимние виды практически не культивируются: Индия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и так далее.
To all the participants at #Beijing2022 - Thank You! 👏— Olympics (@Olympics) February 20, 2022
The parade begins as athletes of all nationalities enter the stadium together.#Beijing2022 | #StrongerTogetherpic.twitter.com/BoMR5Ug0ng
У Норвегии и Франции, кстати, знаменосцами стали биатлонисты — Марте Олсбю-Ройселанн и Кентен Фийон Майе соответственно, на двоих завоевавшие пять золотых наград.
Who's hyped for @Paris2024? ✋ pic.twitter.com/NO585MnE3v— Olympics (@Olympics) February 20, 2022
Следом начинается парад спортсменов, в котором примут участие атлеты из 91 страны. Но, конечно, больше остальных мы ждём россиян с Большуновым во главе.
А теперь идёт красочное представление, посвящённое китайскому Новому году. Нас снова знакомят с местными традициями и многовековой культурой.
The #ClosingCeremony is underway and it's shining bright! ❄️#Beijing2022 | #StrongerTogetherpic.twitter.com/j5sZx24YZl— Olympics (@Olympics) February 20, 2022
Руководитель Китая Си Цзиньпин и президент МОК Томас Бах поприветствовали собравшихся. Далее прозвучал гимн Китая, и был поднят флаг страны.
Как и во время церемонии открытия, весь стадион практически превратился в огромный экран, на котором зажглись пять олимпийских колец. Выше появилась ставшая уже фирменной снежинка.
Церемония закрытия начнётся с минуты на минуту! В Пекине всё готово к торжественному мероприятию. Ждём яркого представления.
К слову президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что Большунов с огромным удовольствием согласился стать знаменосцем.
«Мы провели консультации с руководителями команд по видам спорта. И очень быстро пришли к единому мнению: Большунов — самый достойный кандидат», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».
А вот наград высшей пробы оказалось не так много — шесть. Их российские спортсмены явно недобрали. По количеству золота команда заняла только девятое место, пропустив вперёд Норвегию, Германию, Китай, США, Швецию, Нидерланды, Австрию и Швейцарию.
В целом Олимпийские игры получились для отечественных спортсменов вполне удачными. В общей сложности удалось завоевать 32 медали (6 — 12 — 14) и установить новый рекорд для страны по количеству наград на отдельно взятых зимних ОИ. Опередили россиян только норвежцы — 37 (16 — 8 — 13).
⚡️Остался всего час до закрытия Олимпийских зимних игр. Пришло время подвести итоги медального зачета 😉— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 20, 2022
На этих Играх мы завоевали рекордное для нас количество медалей - всего 32:
🥇6
🥈12
🥉14#Beijing2022pic.twitter.com/YeG0SYQCcU
Напомним, на церемонии открытия флаг Олимпийского комитета России несли конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. Первая в итоге осталась без наград, а второй взял серебро.
Ну а знаменосцем сборной России ожидаемо стал Александр Большунов. Лыжник на этой Олимпиаде превратился в главного героя страны: завоевал золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также в его активе серебро в гонке на 15 км классикой и бронза командного спринта. То есть уроженец Брянской области брал награды во всех стартах.
9️⃣ гонок – 9️⃣ медалей— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 19, 2022
Король лыж понесёт наше знамя на Церемонии закрытия Олимпийских игр🔥#beijing2022pic.twitter.com/VZ5PUAtKql
От России в мероприятии примут участие около 60 атлетов. Точный состав делегации неизвестен, однако ранее сообщалось, что планируют посетить церемонию фигуристы. Правда, некоторые из них, например Камила Валиева, уже отправились домой.
Отметим, что в Олимпиаде приняли участие почти 3 тыс. спортсменов из 91 страны, которые разыграли 109 комплектов медалей в семи видах. Сегодня представители всех государств-участников, как и во время церемонии открытия, примут участие в торжественном параде атлетов.
The athletes are making their way to the #ClosingCeremony! pic.twitter.com/pbsaoovnCK— Olympics (@Olympics) February 20, 2022
Церемония состоится на национальном стадионе «Птичье гнездо». Именно здесь 24 августа 2008 года прошла церемония закрытия XXIX летних Олимпийских игр.
#BingDwenDwen you are the best ❤️ pic.twitter.com/6tpU1PZSCZ— Olympics (@Olympics) February 20, 2022
Здравствуйте, уважаемые читатели! RT предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине! Мероприятие начнётся в 15:00 по московскому времени.