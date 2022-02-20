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Прощание с Играми: в Пекине проходит церемония закрытия Олимпиады

20.02.2022, 15:56 | Борислав Головин

В Пекине проходит церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. В мероприятии принимают участие около 60 российских спортсменов. Знаменосцем команды является лыжник Александр Большунов, завоевавший в Пекине три золотые медали. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

Прощание с Играми: в Пекине проходит церемония закрытия Олимпиады
  • © Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
16:06

Глава МОК Томас Бах передаёт олимпийский флаг от мэра Пекина мэрам Милана и Кортино-д’Ампеццо. Звучит гимн Италии.

16:02

Глава МОК Томас Бах и мэры Пекина и Милана появились на стадионе. Начинается церемония передачи Игр Милану и Кортино-д’Ампеццо. Именно там состоятся следующие зимние Игры в 2026-м.

16:01

Флаг Греции как основоположницы олимпийского движения поднимается в китайское небо.

15:56

А сейчас рассказывают нам историю расставания с Олимпиадой. Номер называется «Прощальная ветка ивы». Играет грустная музыка, и действительно становится немного грустно, что Игры подходят к концу. Кстати, все люди, задействованные в церемонии, не являются профессиональными актёрами.

15:54

Красота! Китайские фонарики зажигают огромные сердца на трибунах «Птичьего гнезда»!

15:49

Переходим к следующей части церемонии закрытия. Нам рассказывают о большой роли в проведении Игр волонтёров, которые сделали всё, чтобы участники и гости Олимпиады чувствовали себя максимально комфортно. Награждают шестерых особенно отличившихся волонтёров. А делает это легендарный биатлонист Мартен Фуркад.

15:33

Тем временем на стадионе появился пьедестал. Прямо сейчас наградят призёров женского лыжного марафона. Следом появились медалисты мужской гонки. Остаётся в очередной раз порадоваться за Александра Большунова и Ивана Якимушкина, занявших первое и второе места соответственно.

15:31

Демонстрируют на экранах главные моменты завершающихся Олимпийских игр. Глядя на них, даже становится немного грустно. Казалось, ОИ только недавно начались, а теперь уже подходят к концу.

15:25

Парад спортсменов завершён. Следом начнётся красочное представление.

15:19

Сборная Китая появилась на стадионе. Представители Поднебесной выступили дома более чем удачно и заняли третье место в командном зачёте.

15:16

А вот и наши ребята! 60 человек принимают участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине! Ну а флаг ОКР несёт невероятный король лыж Сан Саныч Большунов!

15:13

Конечно, вызывает интерес и появление атлетов из стран, где зимние виды практически не культивируются: Индия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и так далее.

15:12

У Норвегии и Франции, кстати, знаменосцами стали биатлонисты — Марте Олсбю-Ройселанн и Кентен Фийон Майе соответственно, на двоих завоевавшие пять золотых наград.

15:08

Следом начинается парад спортсменов, в котором примут участие атлеты из 91 страны. Но, конечно, больше остальных мы ждём россиян с Большуновым во главе. 

15:07

А теперь идёт красочное представление, посвящённое китайскому Новому году. Нас снова знакомят с местными традициями и многовековой культурой.

15:05

Руководитель Китая Си Цзиньпин и президент МОК Томас Бах поприветствовали собравшихся. Далее прозвучал гимн Китая, и был поднят флаг страны.

  • Gettyimages.ru

15:03

Как и во время церемонии открытия, весь стадион практически превратился в огромный экран, на котором зажглись пять олимпийских колец. Выше появилась ставшая уже фирменной снежинка.

14:59

Церемония закрытия начнётся с минуты на минуту! В Пекине всё готово к торжественному мероприятию. Ждём яркого представления.

14:49

К слову президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что Большунов с огромным удовольствием согласился стать знаменосцем.

«Мы провели консультации с руководителями команд по видам спорта. И очень быстро пришли к единому мнению: Большунов — самый достойный кандидат», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

14:43

А вот наград высшей пробы оказалось не так много — шесть. Их российские спортсмены явно недобрали. По количеству золота команда заняла только девятое место, пропустив вперёд Норвегию, Германию, Китай, США, Швецию, Нидерланды, Австрию и Швейцарию. 

14:40

В целом Олимпийские игры получились для отечественных спортсменов вполне удачными. В общей сложности удалось завоевать 32 медали (6 — 12 — 14) и установить новый рекорд для страны по количеству наград на отдельно взятых зимних ОИ. Опередили россиян только норвежцы — 37 (16 — 8 — 13).

14:34

Напомним, на церемонии открытия флаг Олимпийского комитета России несли конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. Первая в итоге осталась без наград, а второй взял серебро.

14:30

Ну а знаменосцем сборной России ожидаемо стал Александр Большунов. Лыжник на этой Олимпиаде превратился в главного героя страны: завоевал золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также в его активе серебро в гонке на 15 км классикой и бронза командного спринта. То есть уроженец Брянской области брал награды во всех стартах.

14:24

От России в мероприятии примут участие около 60 атлетов. Точный состав делегации неизвестен, однако ранее сообщалось, что планируют посетить церемонию фигуристы. Правда, некоторые из них, например Камила Валиева, уже отправились домой.  

14:15

Отметим, что в Олимпиаде приняли участие почти 3 тыс. спортсменов из 91 страны, которые разыграли 109 комплектов медалей в семи видах. Сегодня представители всех государств-участников, как и во время церемонии открытия, примут участие в торжественном параде атлетов.

14:07

Церемония состоится на национальном стадионе «Птичье гнездо». Именно здесь 24 августа 2008 года прошла церемония закрытия XXIX летних Олимпийских игр.

  • © Maja Hitij/Getty Images

14:00

Здравствуйте, уважаемые читатели! RT предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине! Мероприятие начнётся в 15:00 по московскому времени.

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