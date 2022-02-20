Михайлов поблагодарил сборную России по хоккею за серебро Игр в Пекине

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на поражение сборной России по хоккею от Финляндии на Олимпиаде в Пекине.

«Надо поблагодарить команду за то, что она дошла до финала Олимпийских игр, билась от начала до конца. У ребят было огромное желание выиграть золотые медали, но сегодня сборная России — серебряный медалист», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

По его мнению, серебряные медали Олимпиады также являются хорошим результатом, хотя и хотелось завоевать золото.

«Я уже говорил: если мы завоюем серебряные медали, то будем хлопать и радоваться. Если золотые — будем носить на руках. Сегодня хлопаем и радуемся второму месту», — добавил Михайлов.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Подопечные Алексея Жамнова проиграли команде Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут одолеть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее в Госдуме прокомментировали поражение сборной России по хоккею в финале Олимпиады.