В Госдуме прокомментировали поражение сборной России по хоккею в финале Олимпиады

|

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на поражение сборной России по хоккею от команды Финляндии на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня нам просто немного не хватило для победы. Вроде и вели, но потом в каждом периоде начали сдавать, не дожимать. Мне кажется, что просто не хватило упорства. Было желание, но не было упорства. Ну и, конечно, обычные ошибки. Даже шестой полевой нас не спас», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

При этом он всё равно поздравил россиян с серебряной медалью Игр, отметив, что сборная выступала на соревнованиях без звёзд НХЛ. По его мнению, несмотря на их отсутствие, достойно показали себя молодые хоккеисты.

«У нас не было ни одной лёгкой игры. Это говорит о том, что хоккей везде хорошо развит. Серебро — достойная награда. Финнов тоже хотим поздравить с их первым золотом», — добавил парламентарий.

Сборная Россия завоевала серебряные медали Игр-2022. Подопечные Алексея Жамнова проиграли соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут одолеть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее автор решающей шайбы в ворота России высказался о победе Финляндии на ОИ-2022.