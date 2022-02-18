Вторая бронза Ридзика, победный буллит Грицюка, возрождение Тарасовой и Морозова: чем запомнился 14-й день Игр

| Владимир Зайвый

Фристайлер Сергей Ридзик стал бронзовым призёром в ски-кроссе в 14-й день Олимпийских игр в Пекине. Сборная России по хоккею вышла в финал после победы над Швецией в напряжённой серии буллитов. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе, немного уступив китайцам и обойдя ещё две российские пары. А Йоханнес Бё помог Норвегии установить рекорд по числу побед на отдельно взятой зимней Олимпиаде.

Бронзовое возвращение Ридзика

В пятницу, 18 февраля, копилка сборной России пополнилась одной медалью. Фристайлист Сергей Ридзик взял бронзу в ски-кроссе. Он повторил свой успех четырёхлетней давности и стал первым спортсменом, которому удалось дважды взять награду в своей дисциплине.

Местная трасса была хорошо знакома 29-летнему спортсмену — именно здесь он одержал победу на первом этапе Кубка мира. Правда, с тех пор Ридзику не везло, и больше ни на одном старте сезона он не выходил хотя бы в полуфинал. Не лучшим образом прошла для него и квалификация: он показал только 29-е время, в то время как напарник по команде Игорь Омелин уступил только швейцарцу Алексу Фиве.

Но в заездах на выбывание Ридзик не знал поражений до полуфинала. Там он встретился и с Фивой, и с олимпийским чемпионом 2018 года Брэди Леманом. Российский спортсмен не слишком сильно стартовал, что на такой трассе обычно сразу приводит к поражению, как это произошло в четвертьфинале с Омелиным. Но в этот раз Ридзик сумел прорваться вперёд и оказался в четвёрке лучших.

Финал тоже начался для россиянина неудачно. В этот раз обойти Фиву и его соотечественника Райана Регеза не удалось, но и бронзе Ридзик был рад. Он дал эмоциональное интервью, в котором посвятил медаль своему первому тренеру Владимиру Шеину, у которого в этот день был день рождения. Также спортсмен извинился перед своей женой за то, что пропустил день рождения дочери. Бронза Ридзика стала третьей наградой сборной России по фристайлу — ни на одной другой Олимпиаде собрать столько не удавалось.

Для всей российской делегации в Пекине эта медаль стала 27-й по счёту. По общему числу наград отечественная команда продолжает занимать второе место (5 — 9 — 13), опережая Канаду (4 — 7 — 13) и уступая Норвегии (15 — 8 — 11), а по числу побед всё так же занимает девятую строчку.

Сумасшедшая развязка в хоккее

При этом уже сейчас на счёт россиян можно записывать 28-ю медаль. Её получит мужская сборная по хоккею. В напряжённейшем полуфинальном матче она обыграла шведскую дружину.

Основное время матча не изобиловало голами. Антон Слепышев открыл счёт в самом начале второго периода, но шведы отыгрались на 47-й минуте благодаря точному броску Антона Ландера. В овертайме же команды за десять минут так и не выявили победителя. Впервые за 24 года для определения финалиста Олимпиады понадобилась серия буллитов.

По ходу неё чаша весов перевешивала на сторону шведской сборной. После четырёх раундов скандинавы вели со счётом 2:1, так что для спасения нужно было отразить очередную атаку и самим забросить шайбу. С этим успешно справились вратарь Иван Федотов и нападающий Егор Яковлев. Перестрелка продолжилась, и только восьмой бросок в исполнении 20-летнего Арсения Грицюка стал победным.

В финале подопечные Алексея Жамнова встретятся со сборной Финляндии. Она, в свою очередь, обыграла Словакию со счётом 2:0 благодаря голам Сакари Маннинена и Харри Песонена. Россияне поборются за золото во второй раз подряд, а вот финны дождались такой возможности спустя 16 лет.

Большая погоня за китайской парой

В фигурном катании стартовали соревнования спортивных пар. Все три российских дуэта оказались в сильнейшей разминке короткой программы, куда кроме них также попали главные любимцы местных болельщиков — двукратные чемпионы мира и серебряные призёры прошлой Олимпиады Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Первыми из россиян на лёд вышли победители командного турнира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Из своей «Эсмеральды» они снова выжали максимум, которого почти что хватило на мировой рекорд. С крошечной потерей на тройном сальхове ученики Тамары Москвиной прибавили целый балл в компонентах и остановились на отметке 82,76 очка — до результата китайцев в команднике не хватило всего лишь семи сотых.

В том, что китайцы постараются ещё улучшить свой результат, можно было не сомневаться. Но удивительным было то, насколько большой шаг вперёд они сделали. Хозяева льда получили 84,41 балла — прежде даже 83-очковый рубеж казался недостижимым. Как и четыре года назад, они выиграли короткую программу.

Но затем последовало ещё более сенсационное событие. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали прокат всей своей жизни. После чистого тройного тулупа, который больше всего вызывал тревогу, они идеально исполнили тройную подкрутку — ученики Этери Тутберидзе первыми в истории получили за неё максимальную надбавку на взрослых соревнованиях. Безупречны они были и во всём остальном, обойдя китайцев по технике. Только из-за менее щедрых компонентов Тарасова и Морозов оказались на 0,16 балла позади.

На высоком уровне откатались также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они начали прокат с фантастического тройного сальхова и второй по качеству подкрутки. Но затем последовало касание рукой партнёрши при приземлении с выброса тройной флип. При том космическом уровне конкуренции, который задали предыдущие пары, это было слишком. Ученики Москвиной ещё получили третьи уровни за поддержку и тодес, так что итоговая оценка составила 78,59 балла. Она позволила им оказаться в первой четвёрке и снова войти в квартет сильнейших, который будет последним выступать с произвольной программой.

Неудачи в биатлоне и коньках

Без медалей в этот день остались российские биатлонисты, которым оставалось определить лучших в масс-старте. Отобраться в эту гонку удалось Эдуарду Латыпову, Александру Логинову, Максиму Цветкову, Кристине Резцовой, Ульяне Нигматуллиной и Ирине Казакевич.

Никому из них не удалось справиться с сильным ветром, который обрушивался на огневой рубеж. Каждый совершил либо шесть, либо семь промахов, что для такой гонки было непозволительно много. При этом никто из призёров не заходил меньше чем на два штрафных круга. Лучшей из россиян стала Резцова, которая благодаря отличной скорости заняла пятое место и показала свой самый высокий результат в личных гонках на этих Играх.

У женщин победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше, у которой до этого было всего одно попадание в десятку в личных гонках на Олимпиадах. Второй стала норвежка Тириль Экхофф — после двух бронз в масс-старте она забралась на ступеньку повыше. Её соотечественница Марте Рёйселанд взяла бронзу и первой в истории выиграла пять наград в биатлоне на одних Играх.

В мужском масс-старте не знал равных норвежец Йоханнес Бё. Сколько бы ни было промахов, он всё равно каждый раз оставался лидером вплоть до финиша. Бё-младший выиграл четвёртую золотую медаль в Пекине и повторил рекорд великого соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена. А с учётом прошлых наград 28-летний спортсмен стал пятикратным чемпионом и поднялся на второе место среди самых титулованных биатлонистов на Олимпиадах, обойдя француза Мартена Фуркада. Кроме того, победа Бё принесла сборной Норвегии 15-е золото на этих Играх. Теперь это абсолютный рекорд по победам для одной страны на зимних соревнованиях.

У другого представителя Франции, Кентена Фийон-Майе, был шанс тоже войти в историю: он мог стать первым, кто выиграл бы шесть медалей на одной зимней Олимпиаде во всех видах спорта. Но его подвели три промаха на последнем рубеже. 29-летний спортсмен пропустил вперёд шведа Мартина Понсилуому и норвежца Ветле Кристиансена.

Не получилось у россиян отличиться в конькобежном спорте. Единственный комплект наград разыгрывался в мужском забеге на 1000 м, где страну представлял лучший спринтер последних лет Павел Кулижников. За последние семь лет он восемь раз побеждал на чемпионатах мира и пять раз бил рекорды планеты, а впервые на Олимпиаду попал только сейчас.

Но произошло это в тот момент, когда результаты Кулижникова резко пошли на спад из-за коронавируса. Весь сезон он не показывал быстрых секунд, и 11-е место в Пекине в его случае даже можно назвать успехом. Восьмым стал ещё один сильный в прошлом российский спринтер Виктор Муштаков. Ему до призовой тройки не хватило 0,26 секунды.

Борьба за медали получилась крайне драматичной. В последней паре бежали действующие чемпионы мира в беге на 1000 и 500 м голландец Кай Вербей и канадец Лоран Дюбрёй. Вербей проводил достаточно быстрый забег и даже опережал соотечественника Томаса Крола, лидировавшего с лучшим временем, но Дюбрёй мчался ещё стремительней. На последней смене дорожки Вербей имел право бежать впереди канадца, но не успевал занять позицию и решил пропустить его вперёд, рискуя иначе столкнуться с ним. Голландец отказался от шанса выиграть медаль, чтобы не портить забег канадцу, ставшему в итоге серебряным призёром.

Первые заезды бобслеисток и триллер в кёрлинге

Кроме мужского ски-кросса во фристайле были разыграны медали в женском хафпайпе. Эти соревнования окончательно сделали главной любимицей местных болельщиков Эйлин Гу. Натурализованная 18-летняя спортсменка, живущая в США, уже завоевала золото и серебро в других дисциплинах. Выступление же в хафпайпе принесло ей ещё одну победу. Прежде ещё никому не удавалось выиграть сразу три медали во фристайле.

Канадки Кэсси Шарп и Рэйчел Каркер заняли в этом виде программы второе и третье место. Их страна сейчас является главным преследователем России по общему числу наград. Кроме фристайла пополнить копилку помог также кёрлинг. В матче за бронзу мужского турнира состоялось североамериканское дерби Канады и США. Команда Брэда Гушу, побеждавшего на Олимпиаде ещё в 2006 году, сумела в концовке встречи «украсть» два камня у победителей соревнований в Пхёнчхане и занять третье место.

В женском же турнире по кёрлингу пока только определились участники медальных матчей. В одном из полуфиналов состоялся настоящий триллер между Великобританией и Швецией. По итогам восьми эндов скандинавки вели со счётом 8:7, но в следующем раунде команда Ив Мёрхэд сумела набрать сразу четыре очка. Шведкам нужно было оставить в доме три камня, чтобы спасти матч, и, как по заказу, они этого и добились. В экстра-энде победу праздновали британки, попавшие в финал впервые за 20 лет.

А для сборной Японии это первое подобное достижение. Бронзовые призёрки Игр в Пхёнхчане обыграли со счётом 8:6 действующих чемпионок мира из Швейцарии. Японские кёрлингистки сумели один раз заработать четыре очка за энд и затем «украсть» ещё одно, после чего все попытки соперниц отыграться ни к чему не привели.

В бобслее начались соревнования женщин в двойках. Российские спортсменки в этом виде на многое не претендуют, но могут постараться добиться лучшего своего результата — сейчас это седьмое место, показанное в 2006 году. После двух заездов Надежда Сергеева и Юлия Беломестных расположились на девятой позиции. Анастасия Макарова и Елена Мамедова находятся на 14-й строчке. Лидируют два немецких экипажа.