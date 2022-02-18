Тарасова и Морозов довольны прокатом в короткой программе на Олимпиаде

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Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в соревнованиях спортивных пар вместе с Евгенией Тарасовой, поделился эмоциями после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

«Довольны прокатом. Оценки почти не смотрел, даже не знаю сумму. Хороший прокат — это все новости на данный час. Командник уже в прошлом, что о нём говорить? Мы до последнего надеялись и готовились, но получилось так», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Тарасова и Морозов заняли второе место в короткой программе с результатом 84,25 балла, обновив личный рекорд. Уступили они только китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну, установившим мировой рекорд (84,41).

Произвольную программу фигуристы представят 19 февраля. Начало — в 14:00 мск.

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о своём прокате в короткой программе на Олимпиаде.