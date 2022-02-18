Масс-старты в биатлоне, полуфиналы в хоккее и надежда на медаль в коньках: анонс 14-го дня Олимпиады в Пекине

| Екатерина Бредина

В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно пять комплектов наград. Российские биатлонисты попытаются завоевать медали в масс-стартах, а конькобежец Павел Кулижников — удивить на дистанции 1000 метров. Бронзовый призёр Игр в Пхёнчхане Сергей Ридзик постарается попасть на пьедестал почёта в ски-кроссе. Спортивные пары в фигурном катании покажут короткую программу, а сборная России по хоккею встретится в полуфинале турнира со Швецией.

Биатлон: последние гонки

Биатлонисты в пятницу, 18 февраля, завершают выступление на Олимпиаде. Спортсменам осталось принять участие в масс-стартах. В мужской гонке выступят три россиянина. Для каждого из них это последний шанс реабилитироваться в первую очередь перед собой. Поскольку, наверняка, каждый из них в Пекине рассчитывал на другие результаты.

Для Александра Логинова личные соревнования сложились не самым удачным образом, лишь в индивидуальной гонке он сумел попасть в топ-10, хотя по ходу сезона смотрелся очень неплохо. Максим Цветков дважды остановился в шаге от медали и на этот раз, безусловно, постарается исправить ситуацию.

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Сложнее всего психологически подготовиться к масс-старту после провального этапа в эстафете Эдуарду Латыпову. Россиянин рыдал после гонки на финише, поскольку упустил первое место. Однако то выступление нужно забыть и постараться разбавить коллекцию из трёх бронзовых медалей золотом или серебром. Конечно, сделать это будет непросто. Однако масс-старт очень непредсказуем даже у мужчин. В нынешнем сезоне на высшую ступень пьедестала почёта в данном виде программы поднимались француз Эмильен Жаклен и немец Бенедикт Долль. Йоханнес Бё лишь раз становился вторым, такой же результат у двукратного олимпийского чемпиона Пекина Кентена Фийона-Майе.

В женской части соревнований также примут участие три россиянки. Ирина Казакевич попала в заявку после того, как от выступления отказалась Ингрид Тандревольд. Норвежке стало плохо вовремя гонки преследования. Она с трудом смогла добраться до финиша и после этого решила больше не рисковать здоровьем.

Хорошие шансы на медали есть у Кристины Резцовой. Она в текущем сезоне становилась третьей в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, а также четвёртой — в Антерсельве. Главное, чтобы вновь не подвела стрельба. По скорости россиянка нисколько не уступает соперницам. Также в пятницу побежит Ульяна Нигматуллина, которая в таких гонках обычно попадает в топ-10. Ну а лидером общего зачёта КМ в данном виде программы является итальянка Доротея Вирер, неплохо выступают француженка Жулия Симон и белоруска Динара Алимбекова.

Кристина Резцова

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Конькобежный спорт: шанс Кулижникова

В пятницу будут разыграны медали на дистанции 1000 метров у мужчин. В данном виде программы выступит Павел Кулижников. Один из самых прославленных российских конькобежцев, многократный рекордсмен мира впервые выйдет на старт на Олимпиаде. По разным причинам он пропустил Игры в Сочи и Пхёнчхане, и только теперь у него появилась возможность побороться за медаль.

Увы, к Играм в Пекине он подошёл далеко не на пике формы. На этапах Кубка мира на данной дистанции выше 17-го места спортсмен не поднимался. Плюс ко всему из-за болезни он пропустил чемпионат Европы в Херенвене.

Выше результаты на 1000 метров у Виктора Муштакова. Он становился третьим в декабре в Канаде, а также был четвёртым в Польше. Руслан Мурашов, который больше специализируется на пятисотметровке, заявлен в качестве запасного.

Конкуренцию россиянам в борьбе за награды составят в первую очередь представители Нидерландов — двукратный чемпион мира в этом виде Кай Вербей и серебряный призёр Пекина на «полуторке» Томас Крол, а также канадец Лоран Дюбрей. Хорошие результаты показывал перед началом Олимпиады китаец Нин Чжунъянь, выигравший последний этап КМ в Калгари.

Павел Кулижников

РИА Новости

© Владимир Песня

Фристайл: надежда на Ридзика

В мужском ски-кроссе выступят Кирилл Сысоев, Игорь Омелин и Сергей Ридзик. Последний становился бронзовым призёром Олимпиады в Пхёнчхане, а в этом году выиграл первый этап Кубка мира, который состоялся как раз в Китае. Однако по ходу сезона россиянин выступал очень нестабильно: после победы он лишь раз смог попасть в десятку сильнейших, поэтому в общем зачёте КМ располагается только 18-м месте. Остальные представители национальной команды не попадают даже в топ-30.

Претендентами на медаль в данном виде программы являются швейцарец Райан Регез, французы Бастьен Мидоль и Теренс Чикнаворян. Действующий чемпион мира швейцарец Алекс Фива на этапах КМ в текущем сезоне выглядел не так ярко, однако также входит в число фаворитов турнира.

Финал в женском хафпайпе состоится без участия россиян. Александра Глазкова в квалификации заняла только 14-е место. На первой позиции расположилась китаянка Эйлин Гу, которая уже выиграла в Пекине золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле. Спортсменка является одной из самых перспективных фристайлисток мира. При этом она спокойно могла бы выступать под американским флагом, поскольку родилась в США в смешанной семье. Девушка была натурализована в 2019 году — как раз под Олимпиаду.

Сергей Ридзик

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Фигурное катание: время спортивных пар

В фигурном катании пришло время спортивных пар. Здесь российские болельщики вправе рассчитывать на медаль и, возможно, даже не одну, так как великолепно выступают сразу три отечественных дуэта. Александр Галлямов и Анастасия Мишина уже принесли национальной сборной золото в командном турнире. При этом действующие чемпионы мира и Европы выиграли все соревнования в этом сезоне, в которых принимали участие, и занимают первое место в мировом рейтинге.

Для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Олимпиада в Пекине — последний шанс завоевать медали в личных соревнованиях. В Пхёнчхане россияне шли вторыми после короткой программы, однако из-за падения партнёрши в произвольной откатились на четвёртую позицию. Тогда победил дуэт из Германии Алёна Савченко и Бруно Массо.

Конкуренцию Тарасовой и Морозову составят молодые и амбициозные Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, идущие на четвёртой позиции в рейтинге ISU. Они уже обходили подопечных Этери Тутберидзе на чемпионате страны. Бороться три российские пары будут в первую очередь с представителями Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуном.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

© Jean Catuffe/Getty Images

Хоккей: полуфинал со Швецией

Команда Алексея Жамнова спокойно добралась до полуфинала Олимпиады, переиграв Данию (3:1). Однако теперь соперник у национального коллектива куда более грозный — сборная Швеции, которая выбила из турнира канадцев.

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Как отметил заслуженный тренер России Владимир Плющев, в этом противостоянии отечественным хоккеистам будет непросто, поскольку силы соперников примерно равны.

«Мы можем победить шведов за счёт характера и бойцовских качеств. Главное, чтобы это не переросло в удаления, а то у нас есть отдельные индивидуумы, у которых играют мышцы, а потом страдает вся команда. Что касается игры, в нашем исполнении я не видел ничего выдающегося на этом турнире. У нас не работает большинство, а это важный фактор в таких играх. Реализация одного или двух удалений — это уже серьёзное преимущество, тем более шведы умеют защищаться. Будем надеяться, когда запахнет медалями, у наших ребят проснётся аппетит. Тренеры, в свою очередь, покажут нам не системный хоккей, который не получается, а нечто другое», — приводит слова Плющева «Чемпионат».

В текущем сезоне россияне встречались со шведами на Кубке Первого канала. Тогда национальная сборная победила с минимальным счётом 1:0. Не менее упорным получилось противостояние на ЧМ-2021. Тогда отечественный коллектив оказался сильнее только в серии буллитов. Однако эту встречу вряд ли стоит учитывать, поскольку у команды был другой тренер, а в составе — хоккеисты из НХЛ.

Во втором полуфинале сойдутся финны, разгромившие в четвертьфинале швейцарцев, и словаки, одолевшие по буллитам американцев.

Сборная России по хоккею

© Elsa/Getty Images

Бобслей: первые попытки

Два спуска проведут в пятницу девушки в двойках. Сборную России представляют Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, а также Анастасия Макарова и Елена Мамедова. От дуэтов вряд ли стоит ждать наград. Они примерно равны по силе, однако выше пятого места на этапах КМ в текущем сезоне россиянкам подняться не удавалось.

Бороться за медали будут в первую очередь немецкие экипажи Лаура Нольте и Дебора Леви, Ким Калики и Лиза Буквиц, а также американки Элана Майерс Тейлор и Сильвия Хоффман.