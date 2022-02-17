Главный тренер женской сборной России по кёрлингу Беланов подал в отставку

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Главный тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов сообщил, что уходит в отставку.

«Моё заявление удовлетворено, я сообщил о своём решении федерации», — цитирует Беланова ТАСС.

Он подчеркнул, что в спорте всегда действуют жёсткие законы, поэтому за неудачное выступление команды несёт ответственность главный тренер.

Женская сборная России по кёрлингу завершила выступление на Играх-2022. Россиянки потерпели на предварительном этапе восемь поражений в девяти матчах. Российская команда заняла десятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки проиграли команде Британии на ОИ-2022 в Пекине.