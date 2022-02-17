Матыцин: Валиева должна быть допущена к участию в ЧМ-2022 по фигурному катанию

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Министр спорта Олег Матыцин высказал своё мнение относительно допуска россиянки Камилы Валиевой к участию в чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года во Франции.

«Пока спортсменка не отстранена от участия в соревнованиях, если не будет принято окончательного решения до чемпионата мира, то мне кажется, что спортсменка должна быть допущена до турнира», — заявил Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он затруднился назвать сроки завершения расследования ситуации с Валиевой.

15-летняя фигуристка из Казани в эти дни принимает участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. В составе сборной России она завоевала золото в командных соревнованиях.

Во время Олимпиады стало известно, что результат допинг-теста Валиевой от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

ЧМ-2022 пройдёт в Монпелье с 21 по 27 марта.

Ранее в ОКР заявили, что результаты командного турнира фигуристов не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах.









