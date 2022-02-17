ОКР: результаты командника фигуристов не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему результаты командных соревнований по фигурному катанию на Играх 2022 года в Пекине не могут быть пересмотрены.

«ОКР в письме в ISU детально и аргументированно изложил позицию, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах, вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении Камилы Валиевой», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Он подчеркнул, что по правилам пересмотр результатов может быть, только если нарушение антидопингового законодательства было совершено непосредственно во время Олимпиады.

Пооздняков добавил, что ОКР будем отстаивать свою позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS.

Камила Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире.

Во время Олимпиады стало известно, что результат допинг-теста фигуристки от 25 декабря 2021 года был положительным.

МОК принял решение отменить церемонии награждения фигуристов с участием Валиевой после того, как CAS допустил её к личным соревнованиям. В МОК также не исключили, что результаты командника могут быть пересмотрены.

Ранее сообщалось, что ОКР просит МОК провести награждения фигуристов на Играх-2022.









