ОКР просит МОК провести награждения фигуристов на Играх-2022

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Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) добивается отмены решения Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонии награждения фигуристов с участием Камилы Валиевой на зимних Играх 2022 года в Пекине.

«ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК с тем, чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и представителей других стран», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Матыцин.

Он выразил надежду, что мнение ОКР будет учтено и церемонии награждения состоятся.

Матыцин подчеркнул, что пока вина и объективные обстоятельства дела не будут установлены, надо дать возможность церемонии награждения состояться.

МОК принял решение отменить церемонии награждения фигуристов с участием Валиевой после того, как CAS допустил её к участию в личных соревнованиях. Во время Олимпиады стало известно, что фигуристка получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.

Сборная России завоевала золото в командном турнире.

17 февраля Валиева может завоевать медаль Олимпиады в личных соревнованиях. Она лидирует после короткой программы.

Ранее глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо заявила, что награждение призёров командника провести невозможно.