ОКР просит МОК провести награждения фигуристов на Играх-2022

«ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК с тем, чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и представителей других стран», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Матыцин.
Он выразил надежду, что мнение ОКР будет учтено и церемонии награждения состоятся.
Матыцин подчеркнул, что пока вина и объективные обстоятельства дела не будут установлены, надо дать возможность церемонии награждения состояться.
МОК принял решение отменить церемонии награждения фигуристов с участием Валиевой после того, как CAS допустил её к участию в личных соревнованиях. Во время Олимпиады стало известно, что фигуристка получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.
Сборная России завоевала золото в командном турнире.
17 февраля Валиева может завоевать медаль Олимпиады в личных соревнованиях. Она лидирует после короткой программы.
Ранее глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо заявила, что награждение призёров командника провести невозможно.