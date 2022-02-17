Фаткулина рассказала, в каком состоянии заканчивала забег на 1000 м на ОИ-2022 в Пекине

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Российская конькобежка Ольга Фаткулина призналась, что заканчивала свой забег на 1000 м на Олимпийских играх в Пекине в полуобморочном состоянии.

«Давайте реально смотреть на вещи — как после болезни можно бегать? Считаю, я пробежала достойно — разогналась и сделала первый круг, по крайней мере. А дальше меня не хватило, это было очеви4дно и предсказуемо. Я выходила на старт и думала, авось, чудо произойдет, однако давно не бегала 1000 метров, не преодолевала это всё. Я знала, что нужно разогнаться и сделать первый круг достойно, а дальше поможет, не знаю, нечистая сила, однако нечистых сил, видимо, не существует. Последние 300 м я реально не помню, словно я была в каком-то аду. Меня перекосило настолько, что это было самое тяжёлое, я подобные ощущение помню, только когда ты летом готовишься и заезжаешь на велосипеде в гору, 30-минутный подъём. Я доезжала в полуобморочном состоянии, думала лишь о финишной линии», — цитирует ТАСС слова Фаткулиной.

Фаткулина заняла 13-е место по итогам Олимпиады. На церемонии открытия Игр она была знаменосцем сборной России вместе с хоккеистом Вадимом Шипачёвым.

Ранее сообщалось, что конькобежка Голикова показала четвёртый результат в финальном забеге на 1000 м на ОИ