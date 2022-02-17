Сдавшая положительный допинг-тест на ОИ украинская лыжница Каминская завершила карьеру

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Украинская лыжница Валентина Каминская, сдавшая положительный допинг-тест на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, объявила о завершении спортивной карьеры.

«Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. До сих пор не могу уложить в голове, что это всё и что подобным образом. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпиаде — это настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил, стёр с лица земли! Звучит банально, однако я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, а и попросту глупо со стороны каждого спортсмена. К моему сожалению, я не сумею собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Потому мне остаётся только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасное, но сам не понял как. Всем, кто в настоящий момент рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе, я очень благодарна! А у тех людей, кого коснётся эта безумно неприятная история, я искренне прошу прощения», — написала Каминская в своём Instagram.

В допинг-пробе 34-летней лыжницы были обнаружены анаболический стероид местеролон и стимулянт гептаминол. На Играх в Пекине украинка заняла 70-е место в спринте, 79-е — в гонке с раздельным стартом и 18-е — в составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что лыжница Каминская отстранена от участия в ОИ в Пекине из-за положительной допинг-пробы.