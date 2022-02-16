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Лыжница Каминская отстранена от участия в ОИ в Пекине из-за положительной допинг-пробы

16.02.2022, 18:23 |

Украинская лыжница Валентина Каминская временно отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине в связи с нарушением антидопинговых правил.

Лыжница Каминская отстранена от участия в ОИ в Пекине из-за положительной допинг-пробы
  • ©Al Bello/Getty Images

Об этом сообщается на сайте Международного агентства по тестированию (ITA). В допинг-пробе украинки, взятой 10 февраля 2022 года на соревнованиях в китайском Чжанцзякоу, были обнаружены запрещённые вещества из списка WADA. 

Каминской запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках или какой-либо другой спортивной деятельности во время Игр в Пекине. Она имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде. Спортсменка также имеет право запросить анализ пробы Б.

Ранее в МОК сообщили, что проба Б фигуристки Валиевой ещё не вскрыта.

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