Мгновение до бронзы: конькобежка Голикова осталась четвёртой в беге на 1000 метров на ОИ-2022

| Владимир Зайвый

Российской конькобежке Ангелине Голиковой не удалось выиграть вторую медаль на XXIV зимних Олимпийских играх. Бронзовая призёрка в беге на 500 м преодолела дистанцию вдвое длиннее с четвёртым временем. От третьего места, которое заняла американка Бриттани Боу, её отделяет 0,1 секунды. Победу одержала японка Михо Такаги, до этого трижды довольствовавшаяся в Пекине серебром.

В день, когда на Олимпиаде разыгрываются медали в женском одиночном катании, российским болельщикам стоило также обратить внимание и на тех девушек, которые коньки используют не для прыжков, а для бега. У них настала очередь определить лучших на дистанции 1000 м.

В этой дисциплине хватает узких специалистов, которые настраиваются только на один старт, но нередко случается и так, что она становится запасной для спринтеров, которые не в полной мере себя проявили на пятисотметровке. С учётом этого у сборной России были шансы на то, чтобы пополнить свой счёт третьей наградой пекинских Игр. В команду вошли те же спортсменки, которые выступали на дистанции вдвое короче: бронзовый призёр Ангелина Голикова, занявшая восьмое место Дарья Качанова и ставшая десятой Ольга Фаткулина.

В этом сезоне у каждой из них были свои причины считаться если не фаворитками, то тёмными лошадками в беге на 1000 м. Голикова показывала пятый результат в мире и трижды занимала четвёртое место на этапах Кубка мира, уступая в споре за медали считаные сотые секунды. Фаткулиной доставалась бронза последних кубковых состязаний, а Качановой — такая же медаль на чемпионате Европы.

При этом в команду не вошла действующая бронзовая призёрка чемпионата мира Елизавета Голубева — по личным результатам она уступала соотечественницам в этом году. Ей вместо «тысячи» доверили выступать в масс-старте, где у неё будет больше шансов на успех.

Все россиянки оказались в последних парах участниц, а Фаткулина даже вышла на старт сразу после перезаливки льда, что могло ей немного помочь показать хорошее время. Чемпионка мира 2013 года очень здорово разогналась, выбежав из 18 секунд, но сил на последний круг у неё совершенно не осталось. В паре с Екатериной Айдовой из Казахстана, с которой она выступала вместе ещё в Ванкувере, Ольга проиграла слишком многим.

Следом выступала одна из главных претенденток на золото, Ютта Лердам из Нидерландов, чей разгон был ещё более внушительным. Но у действующей вице-чемпионки мира неожиданно случился сбой на повороте — она потеряла равновесие и коснулась льда рукой, как это делают в шорт-треке. Каким-то чудом Лердам не только удержалась на ногах, но и продолжила мощно накатывать на финиш. Она захватила лидерство, но была недовольна своей ошибкой, так как шансы на победу упали.

Голикова выходила на лёд в паре с японкой Михо Такаги, которая на этой Олимпиаде собрала сразу три серебряные медали — в беге на 500 и 1500 м, а также в командной гонке, где её сестра Нана упала в почти что выигранном финале. Россиянка и японка показали одинаковый разгон, превысив даже показатель Лердам.

Но дальше темп Голиковой немного упал относительно соперницы. К тому же на одной из прямых при смене дорожек ей пришлось бежать впереди и тащить Такаги за собой в воздушном мешке. Это позволило японке так ускориться перед финишем, что перед ней пал олимпийский рекорд. Голикова же уступила почти 1,5 секунды, но при этом расположилась на третьем месте вслед за Лердам. А из тех девушек, кто ещё не появлялся на катке, оставалась только одна спортсменка, способная выступить лучше.

Это была американка Бриттани Боу — действующая рекордсменка и чемпионка мира, а также лидер Кубка мира на дистанции 1000 м. В Пекине она, правда, совсем не показывала своей мощи, став только десятой на 1500 м и 16-й на 500 м. Но на своей любимой дистанции Боу наконец-то раскрылась. Ей удалось разогнаться столь же быстро, как Голиковой и Такаги.

Следующий круг американка прошла хуже, чем вся первая тройка. Тут бы Голиковой пригодилась помощь Дарьи Качановой, бежавшей в той же паре. Но у неё забег не задался сразу, так что придержать Боу за собой она никак не могла. Американская конькобежка свободно пробежала последние 400 м и смогла превысить результат Ангелины всего на 0,1 секунды. Женские 1000 м так и остались той дистанцией, где у отечественных конькобежек с советских времён нет олимпийских наград.