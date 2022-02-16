Сражение Валиевой за золото и поход Голиковой за второй медалью: анонс 13-го дня Олимпиады в Пекине

| Борислав Головин

В четверг, 17 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. В фигурном катании состоится произвольная программа у одиночниц. Камила Валиева попытается удержать первое место в борьбе с соотечественницами Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Конькобежка Ангелина Голикова постарается взять вторую медаль Игр — на дистанции 1000 м. А женские сборные Канады и США по хоккею вновь сойдутся в финале олимпийского турнира.

Фигурное катание: произвольная программа у девушек

Главным событием очередного дня Олимпиады станет произвольная программа у фигуристок. Соревнования одиночниц в Пекине привлекают к себе максимальное внимание всего мира. К сожалению, во многом это связано с допинг-скандалом вокруг лидера российской сборной Камилы Валиевой. Однако даже несмотря на колоссальное давление, она выиграла короткую программу.

Вот только организовать серьёзный отрыв, как это часто получалось ранее, не удалось. Чемпионка Европы получила далеко не максимальные для себя 82,16 балла. Для неё это худший результат в текущем сезоне, если не брать в расчёт разминочный турнир в Финляндии осенью.

Также по теме Стойкость Валиевой, безошибочность Щербаковой и упрямство Трусовой: чем восхищались после короткой программы фигуристок Камила Валиева допустила ошибку на тройном акселе из-за нервов, при этом большая радость, что она в принципе смогла выйти на лёд....

А потому ближайшие преследовательницы имеют возможность бросить перчатку главному фавориту. Отставание Анны Щербаковой составляет 1,96 очка, Каори Сакамото — 2,32. Александра Трусова уступает более семи баллов, но у неё в активе есть пять четверных.

Вопрос в том, сумеет ли Русская Ракета их исполнить? На утренней тренировке в среду у неё это не вышло. Она удачно прыгнула лишь один квад — лутц в каскаде с тройным тулупом, а на остальных допустила помарки, в частности упав с флипа и сольного лутца. А вот Валиева откатала программу чисто, успешно сделав все три четверных: сальхов, тулуп в каскаде с тройным тулупом и тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Щербакова также была неидеальна. Она сделала «бабочку» на флипе и упала на сольном тройном флипе.

Теперь всё будет зависеть от того, как девушки справятся с давлением в четверг. Впрочем, если верить статистике, навязать конкуренцию Валиевой у соперниц шансов нет. Именно ей принадлежит лучшая оценка в произвольной в текущем сезоне — 185,29. Да и поражений 15-летняя спортсменка не знает. Для сравнения, личный рекорд Щербаковой в сезоне — 168,37, Трусовой — 159,23, а Сакамото — 148,66.

Так или иначе болельщики вправе рассчитывать на полностью российский пьедестал. Впервые в истории женского одиночного катания все три места могут занять представительницы одной страны.

Конькобежный спорт: интрига на дистанции 1000 м

В остальном отечественным атлетам будет тяжело рассчитывать на завоевание медалей. Пожалуй, ещё один вид, в котором они в состоянии выступить достойно, — 1000 м у женщин в коньках. Здесь честь страны предстоит защищать Ольге Фаткулиной, Ангелине Голиковой и Дарье Качановой. При этом не выступит действующий призёр первенства планеты в данной дисциплине Елизавета Голубева, которую тренеры решили поберечь перед масс-стартом.

Все россиянки достойно проявляли себя на этапах Кубка мира, хотя лишь раз поднялись на пьедестал. Фаткулина стала третьей в Калгари в декабре. Остальным не хватало капельки везения. Например, Голикова трижды была четвёртой. Такие результаты позволили ей подняться на такую же строчку в зачёте турнира. Сразу вслед за ней располагается Качанова, которая лишь раз не попала в десятку сильнейших.

Успешно они выступали и на чемпионатах мира и Европы. Например, Фаткулина на ЧМ-2020 завоевала серебро, уступив только Ютте Лердам. А Качанова за последние три года взяла на первенствах континента две награды. Но наибольшие шансы проявить себя в четверг имеет Голикова, находящаяся в отличной форме и уже выигравшая олимпийскую медаль на 500 м.

Главной же фавориткой является Бриттани Боу. В 2019-м американка установила мировой рекорд на этой дистанции, и он не побит до сих пор. Также в её активе три победы на ЧМ, в том числе на последнем в прошлом году, и пять — в зачёте КМ на 1000 м. В нынешнем розыгрыше турнира она также лидирует.

Ангелина Голикова

РИА Новости

© Александр Вильф

Хоккей: предсказуемый финал

Если финал мужского хоккейного турнира состоится только в воскресенье, то женского — в четверг. В решающем противостоянии ожидаемо в шестой раз из семи возможных сойдутся Канада и США. «Кленовые листья» брали золото четырежды, а «звёздно-полосатые» — дважды.

Однако Олимпиада в Пхёнчхане закончилась успехом последних. По ходу финальной встречи они уступали, но менее чем за семь минут до конца основного времени сравняли счёт. В результате судьба наград высшей пробы определилась в серии буллитов, где США оказались сильнее.

Защитить титул спустя четыре года им будет очень непросто, ведь канадки в Пекине катком проходятся по оппонентам. На групповом этапе они обыграли всех, в том числе соседей (4:2). В двух матчах плей-офф подопечные Троя Райана забросили 21 шайбу в ворота Швеции и Швейцарии. Действующие чемпионки, напротив, столкнулись со сложностями и не без труда сломили сопротивление Чехии и Финляндии.

Горнолыжный спорт: последний шанс Шиффрин

В остальных видах россияне будут выполнять роль статистов. Например, в горнолыжной комбинации страну представит лишь Юлия Плешкова. Для неё отличным результатом станет попадание в топ-20. На Олимпиаде в Пекине уроженка Камчатской области заняла 18-е место в супергиганте, 20-е — в скоростном спуске и 27-е — в слаломе.

Куда интереснее будет наблюдать за противостоянием двукратной олимпийской чемпионки Микаэлы Шиффрин и остальных. Американка стала одной из главных неудачниц нынешних Игр. В гигантском слаломе и слаломе она не сумела пройти квалификацию, а в супергиганте и скоростном спуске показала 9-й и 18-й результаты соответственно. Таким образом, в четверг у неё будет последняя возможность подняться на пьедестал в Пекине.

При этом Шиффрин является действующей серебряной призёркой ОИ в данной дисциплине. Четыре года назад она пропустила вперёд только швейцарку Мишель Гизин, которая в Китае уже взяла бронзу в супергиганте и постарается вновь завоевать золото. Зато Микаэла выиграла прошлогодний ЧМ.

Микаэла Шиффрин

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Фристайл: надежда на чудо

Чуть удачнее способны выступить отечественные фристайлистки в ски-кроссе, но включать их в число претендентов на медали тоже излишне оптимистично. Лучше остальных на этапах КМ смотрится Екатерина Мальцева, располагающаяся на 17-й строчке зачёта турнира. Ей трижды удалось попасть в топ-10 и однажды даже занять шестое место. Молодая Елизавета Понкратова регулярно оказывалась в первой двадцатке. Также примут участие в соревнованиях Наталья Шерина и опытная Анастасия Чирцова, выступавшая ещё на Играх в Сочи.

На верхнюю ступень пьедестала, если не случится чудо, поднимется Сандра Неслунд. В этом сезоне шведка одержала десять побед на этапах КМ, лишь раз пропустив вперёд канадку Мариэль Томпсон.

Лыжное двоеборье: соревнования без россиян

В командных соревнованиях по лыжному двоеборью россияне не представлены. Действующими олимпийскими чемпионами в этом виде являются немцы. В 2018-м победу одержали Винценц Гайгер, Фабиан Риссле, Эрик Френцель и Йоханнес Ридцек. Спустя четыре года они постараются повторить свой успех. В текущем сезоне КМ медали в данной дисциплине разыгрывались лишь раз и на меньшем трамплине, а лидерство в единственной гонке захватили норвежцы.