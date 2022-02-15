Стойкость Валиевой, безошибочность Щербаковой и упрямство Трусовой: чем восхищались после короткой программы фигуристок

| Екатерина Бредина

Камила Валиева допустила ошибку на тройном акселе из-за нервов, при этом большая радость, что она в принципе смогла выйти на лёд. Такое мнение в беседе с RT высказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин после коротких прокатов девушек. Бывшая фигуристка Бетина Попова восхитилась чистым выступлением Анны Щербаковой, а заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила надежду на то, что в произвольной программе все три отечественные спортсменки покажут себя только лучше.

Российские фигуристки в целом успешно выступили в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева заняла первое место с результатом 82,16 балла, на второй строчке расположилась Анна Щербакова. Она получила оценку 80,20. Александра Трусова пока идёт четвёртой, уступая японке Каори Сакамото 5,24 очка.

Спортсменки откатались по-разному, однако ошибки не были фатальными. «Девочки стараются, начали хорошо. Надеюсь, дальше будет ещё лучше», — сказала RT заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Наиболее чистый прокат получился у Щербаковой. Она идеально исполнила все прыжки, несмотря на проблемы с коньками, которые, как оказалось, возникли у неё буквально за пару дней до старта. Как отметила бывшая фигуристка Бетина Попова, Анна великолепно вышла из сложной ситуации.

«Я очень довольна выступлением девочек. Многие могут сказать: допустили ошибки. Но нужно понимать — срывы произошли на элементах ультра-си. Тройной аксель мало кто вообще прыгает в мире. Поэтому баллы всё равно сумасшедшие. Конечно, получилась невероятная борьба с ситуацией у Ани Щербаковой. По ней нельзя было понять, что есть какие-то проблемы с коньками, инвентарём. А это очень неприятно, особенно на Олимпиаде. На самом главном старте в карьере. Даже в микст-зоне она сказала: эти проблемы не имеют никакого значения», — удивилась Попова в разговоре с RT.

При этом хореограф Илья Авербух обратил внимание, что Щербакова внесла изменения в программу и не стала прыгать каскад лутц-риттбергер. Однако это не повлияло на оценку выступления со стороны призёра Игр-2002. «Аня выглядела просто блестяще», — подчеркнул специалист в беседе с порталом «Чемпионат».

Упала на тройном акселе Александра Трусова. Прыжок не всегда получается у фигуристки во время выступлений, но она продолжает пытаться его исполнить. По мнению олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити Алексея Ягудина, она ищет баланс внутри себя для исполнения элемента ультра-си.

«Трусова упирается и идёт на тройной аксель. Правильно это или нет, решать будет она и тренерских штаб. Но мы помним, как Саша попробовала более простой, надёжный контент на прошлом чемпионате мира и тоже был срыв. После выступления она сказала тренерам, что ищет гармонию в голове и мышцах для исполнения тройного акселя. Так что ждём, когда он уже получится. Эта ошибка — не новость для нас, хотя и неприятно её видеть», — сказал специалист.

Допустила помарку на этом же прыжке и Валиева. За счёт высоты, по мнению Ягудина, ей обычно удаётся выправить ситуацию, но в Пекине не вышло.

«У Камилы есть запас на тройном акселе, поэтому, как бы её не вываливало во время прыжка, есть возможность всё подправить. Но сегодня не до конца получилось это сделать, подставила ногу. Если говорим про неё, то, безусловно, ошибка из-за нервов. Последние дни все были на эмоциях, через что она сейчас проходит, я не представляю. Самое главное, Валиева вышла на лёд, и мы насладились её выступлением. Камила — лидер после короткой программы», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, Бетина Попова подчеркнула, что, судя по выступлению Камилы, она справилась с негативным эмоциональным фоном, который преследовал её в последние дни.

«Она выглядела достойно и уверенно. Смогла показать эмоцию, выполнила все прыжки помимо тройного акселя. Но это сложнейший элемент. Всё остальное было безупречно. Поэтому я могу на 100% сказать, что Валиева героически всё переборола», — отметила бывшая спортсменка.

При этом олимпийская чемпионка Калгари Наталья Бестемьянова обратила внимание на то, какой запас по сложности программы есть у 15-летней россиянки по сравнению с другими фигуристками.

«Даже с ошибкой она стала первой — это потрясающе. Хотя я, конечно, понимаю, что прокат ей дался очень трудно — и каскад, был и степ-аут на тройном акселе, но она боец», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

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Главной соперницей россиянок в борьбе за награды специалисты назвали Каори Сакамото. По мнению Поповой, японка также смогла справиться с волнением и откатать программу чисто.

«У неё получилось очень уверенное выступление. Но мы знаем, какой сильный контент у российских девушек в произвольной программе, поэтому ей будет трудно бороться с нашими фигуристками. И Саша пойдёт на максимальные риски, и Камила покажет свой лучший контент, и Аня. Всё-таки Олимпиада. Никто не будет перестраховываться», — предположила бывшая фигуристка.

Подводя итог выступлению россиянок, Алексей Ягудин подчеркнул, что вся борьба ещё впереди.

«Короткой программой нельзя выиграть турнир, но можно его проиграть. Так вот, наши девушки сделали всё, чтобы никого потом не догонять. Сейчас результаты плотные и компактные. Россиянки в лидерах. Всё решит произвольная», — заявил он.

Однако промежуточный успех Валиевой впечатлил далеко не всех. Так, олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 в командном турнире Меган Дюамель обратила внимание, что Камила почти на десять баллов опередила японку Вакабу Хигути, которая стала пятой.

«Две ошибки против отсутствия серьёзных помарок плюс допинг дают преимущество в десять очков. Понятно. В фигурном катании всё абсолютно логично», — написала канадка в Twitter.