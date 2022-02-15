Бывший тренер Валиевой Игорь Лютиков прокомментировал выступление фигуристки на Олимпиаде
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«Мы очень болели за Камилу. Все девочки хорошо выступили», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, Валиева — молодец, что устояла и лидирует.
Как отметил Лютиков, за фигуристку нужно болеть, чтобы она выступила и сделала все элементы в произвольной программе.
«Ей очень было тяжело морально выступать, это было видно. Но она молодец. Она боец. Вся страна за неё», — добавил тренер.
Валиева победила в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.
Произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине фигуристки покажут 17 февраля.