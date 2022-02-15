Бывший тренер Валиевой Игорь Лютиков прокомментировал выступление фигуристки на Олимпиаде

Игорь Лютиков, бывший тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировал её выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Мы очень болели за Камилу. Все девочки хорошо выступили», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, Валиева — молодец, что устояла и лидирует.

Как отметил Лютиков, за фигуристку нужно болеть, чтобы она выступила и сделала все элементы в произвольной программе.

«Ей очень было тяжело морально выступать, это было видно. Но она молодец. Она боец. Вся страна за неё», — добавил тренер.

Валиева победила в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

Произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине фигуристки покажут 17 февраля.