Бывший тренер Валиевой Игорь Лютиков прокомментировал выступление фигуристки на Олимпиаде

Короткая ссылка
Игорь Лютиков, бывший тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировал её выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.
Бывший тренер Валиевой Игорь Лютиков прокомментировал выступление фигуристки на Олимпиаде
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы очень болели за Камилу. Все девочки хорошо выступили», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, Валиева — молодец, что устояла и лидирует.

Как отметил Лютиков, за фигуристку нужно болеть, чтобы она выступила и сделала все элементы в произвольной программе.

«Ей очень было тяжело морально выступать, это было видно. Но она молодец. Она боец. Вся страна за неё», — добавил тренер.

Валиева победила в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

Произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине фигуристки покажут 17 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить