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Тарасова похвалила российских фигуристок за короткую программу на ОИ-2022

15.02.2022, 17:43 |

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

Тарасова похвалила российских фигуристок за короткую программу на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Девочки стараются, начали хорошо. Надеюсь, дальше будет ещё лучше», — сказала она в беседе с RT.

Лучший результат в короткой программе показала российская фигуристка Камила Валиева, получившая 82,16 балла. Второе место занимает её соотечественница Анна Щербакова (80,20). На третьем месте — представительница Японии Каори Сакамото (79,84).

Произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине фигуристки покажут 17 февраля.

Ранее в ОКР отреагировали на прокат короткой программы Щербаковой на ОИ-2022.

 

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